Las rebajas empujan a los Reyes Magos

Ya no son lo que eran, pero siguen ocupando un lugar importante en el calendario comercial. Las rebajas serán durante las próximas semanas, si no un motivo, al menos una excusa para que no se desplome de golpe el pico de ventas que generan los regalos de Navidad. Porque el comercio tradicional sigue confiando en que estas semanas supongan uno de los puntos fuertes de negocio del año, pese al cambio en los hábitos de consumo, influenciados por el comercio electrónico y por campañas sucesivas de bajadas de precios, como confirma Susana de las Heras, presidenta de ACOA “Es como una continuidad de los días de ventas especiales o que se suelen dar en otra temporadas. Eso hace que se diluya la fuerza que tenían las rebajas hace un tiempo. Ahora la gente acude más despacio, pero aún así esperamos una buena campaña.”

Las continuas campañas de ajuste de precios que llevan a cabo los centros comerciales y la atracción creciente que ejercen las ventas a través de internet están obligando al comercio tradicional a buscar sus fortalezas para que el cliente consuma en la localidad. Cercanía, servicios que van más allá de la mera compra y asesoramiento siguen siendo los principales argumentos que esgrimen quienes ofrecen productos y servicios desde sus establecimientos enraizados en la comarca. “Al final no puedes luchar contra los grandes y te tienes que posicionar intentando ofrecer calidad, buenos descuentos y servicios para que resulte más ventajoso comprar en el pequeño comercio que desplazarte con el coche a grandes centros que no te van a atender igual”. También es muy importante el argumento de que la compra cercana es un apoyo fundamental para la economía local. “Es invertir en tu pueblo, generar bienestar, permitir que los escaparates sigan encendidos. En el comercio donde te conocen de toda la vida te pueden asesorar, dejar prendas, asesora qué te puede ir mejor y cuál es el precio mejor. Son casi todo ventajas.”

Y si las rebajas se han convertido en la continuidad del periodo de ventas que se inicia poco antes de Navidad, esta dinámica es la que se traslada en cierta medida al empleo, ya que algunas contrataciones temporales de las fiestas invernales se alargan durante el periodo de bajada de precios. José Ramón Nogales es gerente de Tecnilab, asesoría de empresas y experto en recursos humanos indica que las rebajas "seguramente mantienen unos días o semanas más a las personas contratadas expresamente para atender el incremento de ventas desde mediados del mes de diciembre."

Este experto también advierte de que en la comarca este impacto es limitado, dada la estructura del comercio local, compuesto en buena medida por autónomos en solitario o con uno o dos empleados más, cuyo margen de contratación no varía demasiado durante estos periodos. Son las franquicias, superficies comerciales o los comercios medianos los que amplían sus plantillas en estos periodos, un tipo de establecimientos que pese a estar presentes en la comarca no son los más abundantes.

En cualquier caso la invitación a aprovechar ventajas en el precio de los productos serán durante las próxima semanas un reclamo habitual desde los escaparates que ya desde esta jornada han cambiado la fisionomía de las calles más comerciales de Aranda.