Aranda es una opción para la final de la Copa del Rey de rugby

Es solo una posibilidad pero real según la información a la que ha tenido acceso la cadena SER. Y lo será solo a partir del 10 de enero, fecha en la que finaliza el plazo inicial que la Federación Española de Rugby concede para que cualquier ciudad se postule como posible sede aportando la documentación que se requiere. Aranda no entrará en pugna en ese margen de tiempo, y probablemente no lo hagan muchas ciudades que podrían estar interesadas hasta que no se conozcan a los dos finalistas de esta competición. Si algún otro aspirante da el paso en el plazo oficialmente establecido, la capital de la Ribera quedará descartada siendo consciente de que se podría estar valorando desde Guadalajara.

La razón por las que quienes impulsan la candidatura de Aranda optan por esperar se justifica en que hasta el 20 de enero no se conocerán a los dos finalistas de la Copa del Rey como resultado de las semifinales que disputarán Hernani frente al Barcelona y VRAC Entrepinares contra Alcobendas. Es en ese momento cuando cobrará sentido o no proyectar y alimentar la opción de Aranda como sede de la final a disputar a finales de abril. Y nunca antes. Para entonces, principalmente el Ayuntamiento de Aranda, tendrá que tomar iniciativa o no para asumir que, si se presenta la oportunidad, hace frente al canon que se establece en unos 8.000 euros y aumenta la capacidad de aforo de El Montecillo hasta las 8.000 personas a través del alquiler de unas gradas supletorias. Nada más y nada menos.

Económicamente la inversión se estima en unos 40.000 euros. En la misma estimación se asegura para la ciudad un retorno no inferior al millón de euros. En eventos como una final de Copa del Rey, el rugby arrastra muchos seguidores y Aranda, desde muchas perspectivas, es una ciudad que, al margen de tener una acreditada capacidad para organizar grandes eventos, es un magnífico reclamo desde un ámbito enoturístico.

En los próximos días tiene que cumplirse el trámite de homologar el estadio El Montecillo para citas de ámbito nacional. La siembra está hecha. Falta comprobar si en terreno fértil o no y hasta qué punto el Ayuntamiento de Aranda alimenta las expectativas o las sepulta siempre desde lo que suceda el 10 de enero.