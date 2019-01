Cádiz es la segunda ciudad de Andalucía con el metro cuadrado más caro

El problema de la vivienda en Cádiz no es nuevo ni para los gaditanos ni para las inmobiliarias responsables de gestionar las ventas y alquileres en la capital. Según un estudio de la página web de compra, venta y alquiler de viviendas 'Pisos.com', Cádiz es la segunda ciudad que tiene el metro cuadrado más caro de toda Andalucía: 2244 euros/m2.

Además de ese dato, si se compara con cualquier momento del año anterior, o de este año, el precio sube. Ha sido respecto al mes de noviembre un 1,43%, respecto al trimestre anterior lo ha hecho en un 4,30%, también ha aumentado si lo comparamos con el anterior trimestre un 7,42%, y en comparación con 2017 el precio del metro cuadrado se ha encarecido un 9,42%.

Cifras que Ramiro Molina, director de Cádiz Inmobiliaria, asocia al precio tan alto que tienen los alquileres en Cádiz, que provoca que quien tiene intención de trasladarse a una vivienda prefiera comprarla y pagar una hipoteca porque, además de que es más barato, al final la casa acaba perteneciéndole.

Sobre la situación inmobiliaria en el centro de Cádiz y la falta de espacio para construir, Molina asegura que en Cádiz "solo hay un par de promociones de viviendas al año en la ciudad de Cádiz porque no hay espacio, y porque no hay terrenos rentables para el promotor", por lo que las viviendas de obra nueva en el centro histórico, además de inusuales, son muy caras, rondando los 5.000 euros el metro cuadrado. Precisamente por este motivo lo que más abunda es el alquiler de segundas viviendas, que tienen entre 150 y 180 años, muy antiguas y con una calidad "muy mala", pero a un precio elevadísimo, porque no hay una alternativa mejor. Además, Molina cree que los pisos turísticos o los destinados a que sean residencia de verano desempeñan un papel fundamental a la hora de reducir más el catálogo de pisos disponibles

Un panorama, este de la vivienda en la capital, que desde Cádiz Inmobiliara confían que se apacigüe y se estabilice en un plazo de dos o tres años, cuando la subida del precio del suelo se equipare al precio del alquiler y se vuelvan a reequilibrar los datos de alquileres con los de compraventa de vivienda.