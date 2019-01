Manuel Pimentel sobre el cambio de Gobierno "igual que el Psoe se apoya en Podemos, es normal que se apoyen en otro partido andaluz como es Vox, no le veo mayor importancia"

El ex ministro de Trabajo en el gobierno del presidente Aznar, Manuel Pimentel, es el protagonista de una nueva entrega de las actividades que organiza la Tertulia Fernado Delgado Lallemand, cita que con el nombre del recordado médico acerca diversos temas de actualidad cada mes en el Casino Gaditano. Pimentel hablará sobre los mitos de Andalucía, en concreto "Historia mítica de Andalucía"

Desde su retirada del mundo de la política ha escrito varias novelas y algunos relatos "Yo me siento editor, escritor, profesional, la politica es una actividad intensa que me gustó cuando la ejercí, a la que no volvería"

De plena actualidad la situación política en la región "Sería de patito de goma si no se consigue el cambio en el gobierno" nos habla Pimentel sobre Andalucía "creo que es buena la alternancia, que tengan suerte y acierto en su tarea" el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y el apoyo del partido conservador Vox al pacto PP-Ciudadanos " Vox es a la derecha lo que Podemos a la izquierda "

Del pasado remoto, de los aspectos que permanecen de forma intangible, "de todo eso quiero hablar, hablar de esa bruma del pasado echándole un poco de chispa" de ello versará la conferencia que será presentada por el doctor en historia Jose María García León, pero sin duda también del presente y del futuro de esta tierra desde la siempre interesante visión de Manuel Pimente.