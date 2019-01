34 policías locales menos en Córdoba

Ya son 34 los policías locales de Córdoba que han solicitado su jubilación tras la entrada en vigor del Real Decreto del 14 de diciembre que adelanta la edad de jubilación del cuerpo. Agentes que ya no están trabajando porque han cogido ya sus días de vacaciones y jornadas de descanso pendientes, tal y como ha confirmado el sindicato SIPLIB.

A éstos hay que sumar otros 13 agentes que se jubilarán a lo largo de 2019. Y los que podrán hacerlo en la primera parte de 2020. Ya que las convocatorias de 97 nuevos policías locales que deben convocarse traerán consigo un aumento de la plantilla que, "en el mejor de los casos, llegará para mayo del año que viene", destaca a Radio Córdoba Miguel Martínez, secretario del sindicato SIPLIB, que no sabe cómo se prodrán asumir los grandes eventos y además con una plantilla que queda "descabezada" de mandos.

Además, lamentan que aún no se les haya pagado la productividad de 2018. Una fórmula que se estableció en 2014 ante la falta de plantilla para trabajar en turnos donde surgen necesidades. Un "sacrificio" que no está teniendo una respuesta adecuada por parte del gobierno municipal ya que aún no han cobrado el primer semestre de productividad ni tampoco el complemento de 'eventos'. Y en marzo deberían estar cobrando el segundo semestre.

Así que el problema de personal se acentúa en un 2019 en el que la merma se dejará sentir, según SIPLIB, en sus condiciones y en la cobertura de eventos.