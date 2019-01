Buenas tardes, queridos oyentes. Hablemos de muerte, pero con humor. Resulta que un vecino de Sevilla falleció el pasado 3 de enero. Hasta aquí todo mal, pobriño. Pero su familia, que se han tomado la muerte como hay que tomársela, con resignación, han escrito una esquela muy simpática en la que le dicen al finado: "te mandamos un paquete de tabaco, no te lo fumes del tirón".

Y es que si uno se muere, por qué no acabar con una sonrisa. He rebuscado en el baúl de Internet y he encontrado alguna esquela y epitafios memorables. En la esquela de otro abnegado y cachondo fallecido ponía: "muchas gracias, me lo he pasado muy bien." Claro que sí, agradeciendo a la vida por tantos años de cachondeo.

Los amigos de Manolo Díaz Muñoz escribieron en su esquela: "Manolo, no nos esperes levantado que ya iremos llegando." Y cuanto más tarde mejor, amigos, que Manolo se las va a apañar bien él solito.

Uno de mis favoritos, don Enrique Aldaz Riera, suplica perdón por tener el atrevimiento de morirse sin permiso. Una falta de respeto que, según él, no volverá a hacer.

Y por último en esta primera ronda, que ya les aviso que habrá más, un lugar privilegiado para Doña Herminia Diego Diego, a la que todos sus parientes cercanos ruegan una oración por su alma excepto sus hijos, que según reza la esquela, sus hijos pasan. Como para rezar están los pobres.

En fin, amigos y amigas, no se me mueran nunca, pero si lo hacen, háganlo por todo lo alto. Qué duda cabe.