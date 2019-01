Juan Ortolà: "La mayoría absoluta del equipo de gobierno nos ha defraudado"

El líder de Ciudadanos por Jávea (CpJ), Juan Ortolà ha realizado, para Radio Dénia Cadena SER, balance político de la gestión municipal de 2018 y propósitos para este año electoral.

A nivel político, insiste en que CpJ está presente en el panorama político local desde el año 2000, y durante estos 18 años siempre ha tenido representación en el Ayuntamiento xabiero.

Eso sí reconoce que esta legislatura, en la que la formación independiente ha estado en la oposición, no ha beneficiado al partido y no tenían claro si volverían a presentarse a las municipales. Pero lo harán a solas, como fuerza política independiente, lejos de las coaliciones como la de hace cuatro, con Xàbia Democrática.

En cuanto a candidaturas para encabezar la lista de CpJ para las municipales de mayo, Ortolà señala que "será la ejecutiva la que decidirá la persona que más le conviene".

Tampoco desvela si será el candidato. Preguntado por esta redacción informativa, responde que no lo tiene claro. Apunta que no tenía pensado volver a presentarse, pero ha presentado una serie de propuestas sobre la mesa, y si las aceptan no tendría problema en volver a encabezar la lista.

A nivel municipal, el líder del partido independiente se muestra especialmente crítico con la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno xabiero del PSPV-PSOE durante el año pasado y los anteriores años de esta legislatura.

Califica de “nula” su gestión y considera que con la mayoría absoluta obtenida podrían haber llevado adelante más proyectos de los acometidos.

Ortolà critica que "esa mayoría absoluta ha llevado al pueblo al desastre" durante esta legislatura.

En cuanto a la gestión llevada a cabo por su compañera de formación, Tere Bisquert al frente de concejalías como Mercado o Agricultura y Pesca, Ortolà lamenta que no las han dotado de presupuesto y no ha podido hacer mucho más.

Ortolà asegura que no extrae nada positivo del ejercicio dejado atrás, a nivel de gestión municipal. Insistiendo en que la "mayoría absoluta nos ha defraudado".