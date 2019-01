Vicent Torres confía en que la izquierda vuelva a gobernar la institución tras las elecciones

Vicent Torres ya lo había anunciado y este martes ya ha firmado el documento en el que acepta repetir como cabeza de cartel del PSOE al Consell de Ibiza... Torres dice que quiere continuar y además, asegura, que tienen "las encuestas a favor", por esto está convencido de que "la izquierda volverá a llevar las riendas de la institución insular".

En cuanto a los que le acompañarán en la candidatura no quiere adelantar acontecimientos aunque ya avanza que "habrá algún cambio entre los nombres que estarán en esta lista en comparación al 2015".

Y lo que tiene claro es que no estará en la lista en el Parlament porque el PSOE en su reglamento interno no lo permite y no intentará que haya una excepción, como si se pretende en el Partido Popular... Si reconoce que gobernando una institución insular "es positivo estar más presente en la Cámara autonómica". Ironiza, asegurando, que "deberíamos tener algún sitio para acudir los martes o miércoles".