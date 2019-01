Contactos con otras plataformas de España para organizar una protesta en Madrid

La plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' admite contactos con otros colectivos de España para organizar una gran manifestación en Madrid en 2019 de lo que llaman 'La España olvidada'. Está en ciernes, aseguran, pero no tiene fecha concreta una protesta que liderarían plataformas de Jaén, Teruel y Soria, en concreto 'Jaén Merece Más', 'Soria ya' y 'Teruel existe'. Juan Manuel Camacho, uno de los portavoces de Jaén Merece Más, ha pasado por el programa ‘Hoy por Hoy Jaén’ para confirmar esta información.

Las plataformas de Teruel y Soria han salido a la calle recientemente y por eso creen conveniente esperar unos meses para no cansar a la gente y saturar a la ciudadanía.

Desde 'Jaén Merece Más' siguen molestos con asuntos como las cuatro autovías que tendrían que llegar para mejorar las comunicaciones de la capital y que faltan, según la plataforma, fruto de la inacción política que Jaén sufre desde hace décadas o por el extra que el Gobierno ha ofrecido por ejemplo a Cataluña en los presupuestos del Estado porque cuando Jaén lo ha pedido se ha justificado su negativa en que se podrían crear agravios comparativos.

Por último, en cuanto a las negativas cifras de desempleo o pérdida de población, desde el colectivo insisten en que no ofrecen una visión pesimista ni catastrofistas, sino realista y con valentía para atajar unos problemas ante los que no pueden hacer nada si los políticos no los comparten.