La Cultural y Deportiva Leonesa ha establecido que el partido contra el Pontevedra CF, que tendrá lugar el domingo 20 de enero a las 17:00 h., como Medio Día del Club + Promoción. En este partido, los abonados cuyo carnet no tenga la clasificación de PLUS necesitarán adquirir un suplemento en las oficinas del estadio a partir del miércoles 9 de enero en horario habitual de 10:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00 h, o bien, a través de la web del club. Los abonados de categorías PLUS, que suponen más del 50% de la base de abonados, no necesitarán retirar ningún suplemento y podrán acceder al estadio simplemente con su carnet.

Tanto los abonados PLUS, como los NO PLUS que adquieran el suplemento para este partido, podrán disfrutar de las 3 siguientes promociones:

· Entrada adicional gratuita para el siguiente partido en casa contra el Atlético de Madrid B. Se entregará al retirar el suplemento o bien pidiéndolo en las oficinas del estadio desde el 9 de enero para todos los abonados de categorías PLUS, y hasta agotar el aforo disponible en cada grada para esta promoción.

· Descuento del coste del suplemento. Adicional sobre el precio preferente para abonados, en la compra de una selección de artículos que incluirá un lote de la primera camiseta oficial, sólo en la Tienda oficial en estadio y exclusivamente para compras realizadas desde el miércoles 9 de enero hasta el día del partido 20 de enero, inclusive. Los abonados PLUS también podrán disfrutar de ese mismo descuento y para los mismos artículos presentando su carnet al realizar la compra en el mismo período.

· Invitación gratuita para todos los aficionados a café y chocolate, en horario y ubicación del estadio a detallar los días previos al partido.

Los precios de los suplementos serán los siguientes:

Fondos: 10 euros

Tribuna Este: 12 euros

Tribuna Oeste: 15 euros

Abonados junior: 5 euros en cualquier ubicación

Se recuerda finalmente que todos los aficionados que se saquen el carnet de abonado de Media Temporada antes del 18 de enero tendrán incluido el partido del Pontevedra CF sin coste adicional.