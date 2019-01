La concejala Juana Cruz denuncia que sufre acoso digital

La edil no adscrita, Juana Cruz, denuncia que sufre ciberacoso a través de videos y mensajes que la atacan y circulan por redes sociales y Whatssap. En el último puede verse fotografiada con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y un texto que sugiere que le pedía un puesto en el PSOE de Linares. Cruz entiende que hay que parar este tipo de mentiras que dañan su imagen y ha decidido denunciarlo públicamente en su perfil de Facebook, mientras que estudia demandarlo judicialmente al tener identificados a los autores. “Lo que me apetece es demandar a las personas que han divulgado esto, me parece muy sucio que lo hagan desde otro partido político. Es de una gran bajeza y ruindad. Y sé quiénes son”.

La concejala no adscrita y titular de áreas como Cultura, Juventud e Igualdad lamenta los hechos que, entienden, quieren desprestigiar su trabajo y no juegan limpiamente. “Los políticos estamos sometidos a críticas, cosa que acepto dentro del respeto. Pero lo que sucede aquí es meterse de manera personal hacia mí”.

Un tema que, asegura, “no le quita el sueño”, pero que hay que frenar sea quien sea el destinatario de críticas que se lanzan de forma anónima y que se divulgan rápidamente por redes sociales. Los apoyos a Juana Cruz han sido muchos a través de las mismas vías.