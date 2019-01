La segunda vuelta de ElPozo cuesta entre 40 y 25 euros

Por tan solo 40 euros los adultos, o 25 los infantiles y pensionistas, los aficionados que aún no sean abonados de ElPozo Murcia lo podrán ser para lo que resta de 2018-19. La campaña de abonos de media temporada ha sido presentada este martes por el vicepresidente ejecutivo del club Kike Boned, y el capitán Miguelín. Ni que decir tiene que, el acto no podía producirse en mejor momento, con ElPozo líder en la Primera División y partidos muy atractivos en la segunda vuelta, pues tienen que visitar el Palacio el Atlético Osasuna Magna, FC Barcelona (dos veces), Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal, entre otros.

Kike Boned explicó que con el eslogan de 'donde no lleguemos solos, llegaremos TODOS JUNTOS', lo que se pretende es "recuperar gente que se ha ido perdiendo a lo largo de las últimas temporadas, captar nuevos aficionados y que la 'marea roja' crezca". Lo que el club ofrece por el carné son los seis partidos de Liga regular que aún restan por disputarse en Murcia, el partido de cuartos de final de la Copa del Rey (miércoles día 23 de enero, a las 20:30 en el Palacio de los Deportes ante el FC Barcelona), y los play offs por el título.

Miguelín, capitán de la primera plantilla de ElPozo, acompañó a su vicepresidente ejecutivo durante el acto de presentación y reconoció que "es cierto que hubo momentos en los que los jugadores no dimos la cara, pero no lo es menos que actualmente no se nos puede pedir más. Ahora tenemos dos partidos fundamentales, ante el Magna Atlético Osasuna en la Liga este sábado, y frente al FC Barcelona para meternos en la final four de la Copa del Rey. Son muy importantes y necesitamos el apoyo de nuestra gente".