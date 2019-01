Descubriendo a Jean Carlos Puerto

'Threshold/ Umbral', así se llama la nueva exposición de este joven pintor que va camino de convertirse en uno de los imprescindibles de nuestra región en el mundo de las artes. Dice Jean que le gusta plasmar la realidad humana, sus emociones y las relaciones personales, pero siempre de un modo intimista y poco evidente. Hoy le hemos preguntado por este y otros asuntos en el programa Hoy por hoy.

Jean Carlos Puerto lleva tres años dedicado al mundo de la pintura, tras quedarse sin su trabajo de psicólogo por culpa de la crisis, una situación que le hizo replantearse su vida profesional y dedicarse al mundo de las artes plásticas que siempre le había interesado. Jean asegura que la psicología y la pintura no están tan lejos como en un principio se pueda pensar.

Jean Carlos Puerto instantes antes de ser entrevistado en el programa Hoy por hoy / Cadena SER

A Jean, y así lo ha dicho en la antena de la SER, le gusta plasmar en su trabajo las relaciones humanas, "pinto individuos y cuento historias a través de ellos, en mis cuadros siempre aparecen personas, me gusta reflejar sentimientos y roles", ha dicho.

Detalle del óleo sobre tela 'Sopa de cebolla' / Mª José Puche

Este murciano nacido en Venezuela y de madre italiana inaugura el próximo viernes 11 de enero nueva exposición en la Galería Léucade, a las 21.00h, bajo el título: 'Threshold/ Umbral'.

Jean Carlos nos ha contado que en esta nueva exposición vamos a poder encontrar su evolución como pintor en este último año, un resumen de lo que ha hecho hasta el momento donde muestra al individuo tanto en solitario como en familia. Se trata del resultado de doce meses de trabajo que ha llevado a cabo con la colaboración del comisario madrileño, Ricardo Recuero, "con el que he aprendido otra forma de trabajar".

Umbral, óleo sobre tela de Jean Carlos Puerto / Mª José Puche

Uno de los fuertes de la obra de Jean Carlos Puerto son los desnudos, le gusta reflejar al individuo de forma natural, sin ropa ni adornos, y reconoce que le molesta que el desnudo se tome como algo sexual, "quizá por eso me gusta pintar a las personas así, sin nada, me sale mi parte reaccionaria, el desnudo no tiene porque se pornográfico", asegura.

El Alba, óleo sobre lino expuesto en la exposición Umbral / Mª José Puche

Preguntado por cómo ve el mundo del arte en Murcia, dice Jean Carlos que es una zona donde hay mucho movimiento artístico, "es sorprendente la cantidad de artistas que existen en la Región de Murcia, muchos amigos de fuera me lo dicen". Pero si le preguntamos por la venta de arte, este joven pintor matiza, "es cierto que el mercado como tal solo está regular, luchamos para que la gente entienda que el arte puede ser también parte de sus vidas, si compramos un móvil por 700 o 1.000 euros también podemos comprar un cuadro, puede tener más importancia, al menos te va a durar para toda la vida y la implicación emocional es diferente", asegura Jean Puerto.

Sobre Jean Carlos Puerto...

Jean Carlos Puerto (Caracas – 1981) es un artista con una impecable trayectoria, con casi una veintena de premios y menciones y cuya obra se encuentra tanto en importantes colecciones privadas como institucionales y presente en ferias Nacionales (Art Madrid) o Internacionales (Salon International d’Art Contemporain – París) y proyectos de la talla de Sexposer en Suiza o Instinct Berlín.