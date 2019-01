Los autónomos son los generadores de empleo en España y cabe destacar que en el último año ha aumentado mucho en mujeres, alcanzando casi un 35 % del total.

Este sector genera empleo a mayor ritmo que el propio sistema. Aumenta el tiempo que los autónomos están dados de alta, al igual que el número de empleados que estos contratan. Dentro de estos, están las pymes, pequeñas y medianas empresas, que generan el 75% de los empleos totales.

Esto parece positivo, pero no lo tienen nada fácil, los costes que soportan son de más de un 30% superior a los países de nuestro entorno. Ser autónomo en España es una carrera de obstáculos. No podemos mirar hacia otro lado, no les podemos dejar solos, porque nos jugamos mucho en ello. Las administraciones deben implementar políticas reales de apoyo, a este sector. Si vemos los datos, veremos que quien sostiene la economía son ellos.

En las zonas rurales como es la provincia de Palencia, somos muy dados a pensar que va a venir alguien de fuera, una gran empresa que nos va a solucionar todos los problemas de empleo. Pero la realidad es muy testaruda, y eso no sucede. Por eso tendremos que dejarnos de grandes titulares, e ir a lo que podemos desarrollar de manera efectiva, estoy hablando de políticas reales de fomento y mantenimiento del empleo, de los trabajadores autónomos.

He empezado mi comentario resaltando las buenas cifras a nivel nacional, pero, ¿qué está ocurriendo en nuestra región, en Castilla y León?, las cifras son muy negativas, y en Palencia en particular, ha habido un descenso del 1.9% de autónomos en el año pasado.

El gobierno regional lo está haciendo muy mal, lo mismo que el provincial y local, no están tomando en serio a este sector fundamental para nuestra economía, como son los autónomos.

Los inicios son muy difíciles hay que ponérselo más fácil para que puedan iniciar y mantener sus actividades, con unos costes económicos y fiscales que sean asumibles.

En Palencia estamos viendo que no sólo desaparecen los negocios que acaban de empezar, sino los que ya llevan tiempo abiertos. Es realmente duro pasear por las calles de Palencia y ver todo cerrado. Lo estamos haciendo mal, muy mal. Hay iniciativas que se llevan a cabo en otras ciudades similares a la nuestra, hay cosas que nos las tendremos que inventar, pero no hay que dejar de intentarlo. No nos podemos quedar en palabras vacías, programas que no se llevan a cabo, ¡basta de fotos y pasemos a la acción!

Mi deseo para este año que comenzamos, es que en todos los programas electorales aparezcan las medidas necesarias para cambiar esta situación, muy especialmente para Palencia y para Castilla y León, donde nuestros datos de desarrollo económicos y de población son realmente desoladores.