Roosevelt, Zahara, Tomasito, Colectivo Panamera y Camellos se suman al cartel del Palencia Sonora 2019

El Festival Palencia Sonora continúa avanzando los nombres que formarán parte del cartel de su decimosexta edición. Un año más, durante los días 7, 8 y 9 de junio, el mejor sonido pop rock independiente será protagonista de la cita musical palentina. Estilos diversos, bandas consagradas y algunos de los artistas emergentes del panorama indie-rock nacional e internacional se darán cita en Palencia en el próximo mes de junio.

El grupo alemán Roosevelt, Zahara, Tomasito, Colectivo Panamera y Camellos son las nuevas confirmaciones anunciadas para el Palencia Sonora, en cuyo cartel ya figuran Iván Ferreiro, La Casa Azul, Novedades Carminha, Ladilla Rusa, Los Pilotos, Los Vinagres y Axolotes Mexicanos. Los abonos, a un precio de 35 euros, pueden adquirirse de forma física en los puntos habituales: Universonoro (Calle San Juan de Dios), Jimmy Jazz (Calle Cardenal Almaraz) y Estación Sonora (Marqués de Albaida) y, por Internet, en www.palenciasonora.com y www.notikumi.com. Por su parte, también están a la venta los abonos VIP (60 euros), que permitirán a los espectadores ver ambos escenarios desde una zona elevada y difrutar de un área de descanso, con barra, descuentos en consumiciones y otras ventajas.

Una de las novedades confirmadas por el festival es la presencia del grupo alemán Roosevelt, nombre artístico del Dj, productor y compositor alemán Marius Lauber, quien recientemente publicaba su segundo álbum de estudio, titulado Young Romance. El amor es la tema central de este trabajo que se mueve muy cerca de un sonido snyth-pop que la crítica ha definido como "optimista" y " desinhibido". Por su parte, Zahara llegará a Palencia con los temas de Astronauta, nombre de su último y cuarto álbum hasta la fecha, lanzado el pasado mes de noviembre y grabado en Gales bajo la dirección y producción de Matthew Twaites. Se trata del disco más orgánico de la artista jienense. Los aires techno pop se entremezclan con ritmos más pausados en un LP que se acerca a temas como la maternidad, las relaciones humanas de su generación, la gestación subrogada, la corrupción y otros asuntos del día a día.

Tomás Moreno Romero, más conocido como Tomasito, recalará en Palencia Sonora con las canciones más significativas de sus dos décadas sobre los escenarios, una trayectoria marcada por la fusión de la tradición flamenca con géneros como el pop o el rock. En 2017 veía la luz el primer grandes éxitos del artista jerezano, Ciudadano gitano, un álbum compuesto por algunos de sus temas más emblemáticos, como Camino del hoyo, Resaca, Libre a mi manera, Agradecido y Tontorrón, entre otros.

Los ritmos más queridos del otro lado del Atlántico, desde la cumbia hasta el calypso, pasando por la rumba y el carnavalito, tomarán el protagonismo de la mano de Colectivo Panamera, trío formado por el joven cantautor madrileño del barrio de Chamartín Nacho Taboada, el argentino Pepe Curioni y el músico Vanja Polacek. Diversión y emoción aseguradas en un concierto en el que no faltarán el viejo rock and roll, el rockabilly y el country, pero fuertemente teñidos de cumbia y bolero e, incluso, de pop latino. Una mirada al sur, al amor más brillante y al desamor más nostálgico en un cóctel tropical que promete no defraudar.

El garage punk de Camellos pondrá fin a la tanda de últimas confirmaciones, hasta el momento, para el decimosexto cumpleaños del Palencia Sonora. Con su álbum de debut, Embajadores, la banda madrileña levantó una polvareda considerable apoyada en un directo con el que convierten al público en parte esencial. El pasado septiembre, llegaba el vinilo Arroz con cosas, cuatro nuevas píldoras de pop punkoide con el que amplían su paleta sónica, con el que continúan presentando memorables personajes que se sitúan entre lo patético y lo tragicómico y con el que la ironía y el humor se mezclan a la perfección con mensajes algo más serios.

El Parque del Sotillo de Palencia será escenario principal de esta cita que el pasado año contaba con el respaldo de más de 12.000 personas. El emblemático espacio verde de la ciudad acogerá los conciertos más destacados del festival y, además, dispondrá una parte de su extensión como zona de acampada –a la que se podrá acceder de forma gratuita con los abonos general o por días-, precisamente por la comodidad, su proximidad al centro histórico de la ciudad y sus zonas verdes. Palencia Sonora cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, la Asociación Palentina de la Prensa, la Muestra de Cine Internacional de Palencia, Producciones Mano Negra y Notikumi.