Van Lacke:"Es incomprensible nuestra falta de regularidad"

La dura derrota en Lugo ante el Breogán ha dejo un poso de gran gran amargura y preocupación en el vestuario del Gipuzkoa basket dada la difícil situación, como colista descolgado, a dos victorias, de un grupo de cuatro equipos que luchan por la permanencia. Hoy, en la atención a la prensa en el polideportivo Joséan Gasca, el escolta argentino Fede Van Lacke ha asumido la responsabilidad de dar la cara ante los periodistas.

Difícil situación clasificatoria: "“Es difícil mantener la sonrisa y tener la cabeza despejada.Uno va poniendo pequeñas piedras en la mochila y para cuando te das cuenta ya pesa mucho.Estamos a dos triunfos de la salvación y es una situación poco agradable, estamos en alarma y necesitamos de una vez por todas una victoria que nos arroje un poco de luz y optimismo”,

Derrota dolorosa y amarga en Lugo:“Se demostró que estamos muy por debajo de lo que esperábamos de este equipo. Es un partido que nos deja un sabor amargo y muchas preguntas”.“Nos está desbordando la falta de paciencia y tolerancia y eso es propio de un equipo que todavía no encuentra su rumbo.“uestra tarea es revertirlo y encontrar una salida cuanto antes porque si no, los últimos cinco meses pueden ser eternos”.

Sin respuestas a la falta de regularidad: “Es incomprensible. A veces se ve todo negro y sin salida y preocupa que no encontremos una respuesta. Repito lo que dije hace no mucho, no sé cual es el botón que debemos pulsar”

SOS ganar ya . “Necesitamos una victoria, jugando bien o mal, algo que calme un poco las aguas, nos dé esa confianza y nos permite empezar a quitarnos un poco de autopresión por querer dar un salto de calidad que no llega”.

Análisis del Manresa: " Ellos tienen dos bajas importantes que han dejado el equipo Renfroe y Doelmann, esepcialmente el base. Es una pequeña ventaja que debemos afrontar aunque su dinámica y su juego están con mucho fluidez y ademas consiguiendo resultados. Debemos estar muy concentrados ante un equipo bien conjuntado que mantiene el bloque del año pasado. Tenemos que lograr competir los 40 minutos y obtener por fin la victoria ante nuestro público".

Resignado por no poder fichar el club: “Mucho no puedo decir, ya me gustaría hacer como ellos, que fichan y cambian para mejorar. Sabíamos desde antes de firmar cómo eran las condiciones del club, con una situación económica delicada y donde cada euro que se recoge es para hacer frente a las deudas y poder pagar a la plantilla. Es duro y cuesta llevarlo”

Situación de Valdeolmillos en el banquillo: “Está confiado y con esperanza pero hay que ser realistas. También está preocupado. Yo entiendo que haya impaciencia, nervios, falta de tolerancia y de paciencia; pero tenemos que respirar hondo, contar hasta donde necesitemos y pensar en el equipo, que es lo principal”