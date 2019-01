El PP aprueba en solitario un aumento de la tasa de alcantarillado de más de 4 euros al trimestre

El primer pleno extraodinario del nuevo año celebrado en Cuéllar ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal relativa al suministro de agua y alcantarillado. El grupo popular aprobó el incremento de esta tasa con el voto en contra de los dos grupos de la oposición, PSOE e IU. De este modo se ha aprobado un incrmenteo de un 63%, 4,37 euros en la cuota fija trimestral de la tasa de alcantarillado, un aumento del 63% lo que supondría 0,243 euros por metro cúbico para aquellos vecinos que consuman más de 18 metros cúbicos y un aumento de un 26%, 0,102 euros en la tasa de suministro de agua para aquellos que consuman entre 18 y 52 metros cúbicos.

Estos aumentos vienen justificados por el equipo de gobierno por el aumento de los costes de depuración tras la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora, pero no son compartidos por los grupos de la oposición. Para el concejal socialista, Carlos Fraile, la gestión del servicio del agua es un "completo desastre" y se trata de "una subida desproporcionada, injusta y brutal, un flaco favor para las familias y vecinos de Cuéllar, las nominas y las pensiones de los vecinos de cuéllar no han subido estos porcentajes, es injusto y demuestra que el equipo de Gobierno vive alejado de la realidad social que hay en Cuéllar, todavía las nóminas no se han recuperado como consecuencia de la crisis". Los socialistas consideran que la situación se debería de haber planteado de otra forma sabiendo los costes reales del servicio de forma pública o privada y considera que tienen los medios realizar una gestión pública.

Desde IU, el portavoz Alberto Castaño, creen que es una subida exagerada. No obstante considerarían que tendría sentido la subida "porque la actual depuradora tiene unos costas más elevados de funcionamiento y mantenimiento pero no se corresponde con la subida. No sabemos cual sería su subida real pero nos tememos que esta subida es más acusada por la intención del equipo de gobierno de sacar a licitación la contratación del servicio depuración y agua del municipio". Desde IU piensan que esta subida es tan exagerada para poderle dar beneficios a la futura empresa resultante de la adjudicación del servicio. El grupo de izquiedas sigue reclamanando que la gestión sea pública y directa lo que desde su punto de vista supondría una menor subida de las tasas. Además instan al PP a que si han esperado 5 años para adjudicar la contratación del servicio de agua, que espere 5 meses más hasta las próximas elecciones e incluya en su programa electoral la privatización del servicio y explique a los vecinos sus beneficios y virtudes. "Estamos viendo en otros lugares que la remunicipalización está funcionando mejor para trabajadores y vecinos en otros lugares", concluye.