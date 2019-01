Los números de la operación Morata complican la operación

La posibilidad de que el Sevilla pueda conseguir la cesión de Álvaro Morata para este mercado de invierno es lejana. Los altísimos números de la operación y el hecho de que el Chelsea no tenga nada claro desprenderse del delantero dejan claro que se tienen que dar muchas circunstancias, todas complejas, para que se concrete el acuerdo. Joaquín Caparrós transmitió al Juanma López, agente del futbolista, los parámetros económicos en los que el Sevilla puede moverse. Siendo muy altos para la economía del club de Nervión, se habla de una operación de 10 millones de euros netos por cuatro meses, están lejos de lo que solicitaría tanto el futbolista, con ganas de cambiar de aires pero no de sueldo, como el rico club inglés que no contempla regalar nada después de haber pagado 80 millones de euros por el delantero. El paso de las semanas podría favorecer un acercamiento pero Caparrós no está por la labor de aguantar hasta el último día y quedarse sin opciones. Por otra parte, la posibilidad de que Munir pueda salir del Barcelona por una cantidad baja o incluso con la carta de libertad le daría la opción al Sevilla de adelantar la contratación del marroquí prevista para la próxima campaña.

Seguir leyendo