Alejandro Hernández Hernández pitará el Betis-Real Madrid del próximo domingo -20:45 horas- en el Villamarín. El árbitro canario, internacional, dirigirá un encuentro en el que están puestas todas las miradas después del enorme enfado que provocó en el Madrid el arbitraje de Munuera Montero y la no intervención del VAR, a cargo de Melero López, en el último partido en el Bernabéu contra la Real Sociedad. Undiano Mallenco será el encargado del VAR en el choque del Villamarín.

"Bastante tenemos ya con pensar en el Madrid porque como pensemos también en el VAR y en el árbitro, se nos complica más la cosa. Yo nunca he estado a favor del VAR. Como soy central, cualquier agarrón en el área... me perjudica bastante. Siempre he dicho que el fútbol ha de mantenerse como toda la vida. Creo que lo mejor es que el árbitro pite y, si se equivoca, se equivoca. Eso de parar, seguir... No soy partidario de ello. Yo me mojo y lo digo: el VAR no me gusta", explicó el defensa del Betis, Zou Feddal.

"Además -continuó- hay ciertas jugadas en las que el VAR no interviene y eso no se entiende, se nos debería explicar mejor. Por ejemplo, en Huesca hubo un penalti sobre Francis y la jugada pasó desapercibida mientras que hay otras jugadas que sí se revisan. No sabemos cuándo actúa el VAR".

Respecto a la polémica jugada que protagonizaron Rulli y Vinicius dijo que "he visto dos imágenes en redes sociales; en las que sube Rulli parece que toca el balón mientras que en las que sube Vinicius, parece que no. No sé si es penalti o no, sinceramente".