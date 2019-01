La necesaria mejora del transporte público

Coincido plenamente con el gerente de la EMT cuando dice que hay que ir pensando en usar menos el coche para llegar al centro. Es en la dirección en la que caminan las grandes ciudades del mundo. La diferencia es que Valencia todavía tiene margen de mejora.

Las flotas de la EMT o Metro Valencia en general son modernas y confortables, pero están lejos de ser un modo de transporte competitivo, que sustituyan al coche privado.

Del servicio de autobuses en el área metropolitano mejor ni hablar. Estoy convencido de que una mejor frecuencia de paso y sobre todo servicio por la noche diario ayudarían bastante. Pero para eso es necesario dinero y la decidida voluntad de las administraciones valencianas y me da la sensación de que lo fáin todo a que el Gobierno de España transfiera más dinero.

¿Es que no hay fórmulas para generar recursos con los que financiar la mejora de ese transporte público? Me resiste a creer que no.