¿Vivimos hipnotizados?

El Teatre El Musical estrena en València el próximo sábado El Mago, el último trabajo del dramaturgo Juan Mayorga que cuenta con un elenco formado por María Galiana, José Luis García-Pérez, Tomás Pozzi, Ivana Heredia, Clara Sanchis y Julia Piera.

La obra llega al espacio del Cabanyal-Canyamelar tras su estreno el pasado mes de noviembre en el Centro Dramático Nacional.

Mayorga ha explicado que para escribir este texto se inspiró en un espectáculo que se presentaba en un congreso mundial de magia: "al llegar el número de la hipnosis, el ilusionista pidió voluntarios y que él fue uno de los que levantó la mano, por lo que se le invitó, junto a los otros, a subir al escenario".

"Se nos sometió, ante el resto del público, a una serie de pruebas a fin de seleccionar a aquellos voluntarios que eran aptos para ser hipnotizados. Las pruebas me parecieron muy fáciles y pensé que las estaba haciendo bien, pero el caso es que fui separado junto a los no aptos y devuelto a mi asiento. Desde allí, viendo lo que sucedía a los voluntarios aptos, se me ocurrió una obra de teatro que empecé a escribir enseguida y que he querido llevar a escena", detalla Mayorga.

Para hacerlo, Mayorga añade que ha sido fundamental "contar con actores dueños de los secretos de esa magia blanca que es el arte de los grandes intérpretes".

El creador madrileño destaca también la escenografía y el vestuario de Curt Allen Wilmer, las luces de Juan Gómez Cornejo y la música de Jordi Francés que, según él, han ayudado a "levantar el truco".

La acción tiene lugar en un apartamento al que Nadia llega después de acudir al teatro en la que ha participado en una sesión de hipnosis dirigida por un mago; su marido y su hija están preparando la mesa para una cena.

Todo parece normal pero algo extraño está ocurriendo; la protagonista ha vuelto transformada; se comporta y habla de una forma extraña.

