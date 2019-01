El mismo equipo de toda la temporada

El pasado domingo, después de que alguna fuente oficial del Valencia filtrara con imprudencia que en Meriton comienza a haber dudas con respecto a Marcelino García Toral, el club convocó una comparecencia de prensa el próximo jueves del director general, Mateo Alemany. Un anuncio, sin lugar a dudas, valiente. Sobre todo teniendo en cuenta que antes estaba el partido de Copa ante el Sporting de Gijón. Consultado al respecto, Alemany aseguraba que su postura al respecto del entrenador no iba a cambiar aunque se produjera una derrota.

Pues bien, la derrota ha llegado. Y el jueves el director general tiene una hora e infinidad de preguntas por delante para conseguir calmar a un entorno que vive en una profundísima preocupación prácticamente desde el mes de septiembre. Porque, salvando las distancias -lógicas- por las rotaciones que realizó Marcelino, el equipo de Gijón es el mismo de toda la temporada. Desastroso en la defensa de balones laterales y pelota parada, negado ante la portería contraria, aferrado al mismo sistema de todo el año.

Toda la responsabilidad, eso sí, no es del entrenador. La última respuesta del técnico asturiano en sala de prensa evidencia que se ha cansado de esperar a Batshuayi. Y no le falta razón. Independientemente de lo que ocurra en el mercado hasta el próximo 31 de enero, el belga -después de sus primeros 45 minutos en Gijón- no puede volver a ponerse la camiseta del murciélago. Del Valencia no se ríe nadie.