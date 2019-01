Lo que nunca te contaron del sexo oral

Como el sexo es un tema tabú, muchos hemos tenido que ir aprendiendo por nuestra cuenta en esta materia. Nadie nos ha enseñado, así que lo hemos hecho por ese método del 'prueba y error' (y seguro que con mucho 'error'). ¿Te suena?

En el sexo oral "se nota mucho a quien lo hace por complacencia y quién por auténtico placer. Hay quien disfruta más chupando a cuando le chupan", asegura la sexóloga Rosa Montaña. "En consulta me encuentro a chicas a las que no les importa practicar sexo oral, pero no quieren que sus parejas 'se bajen al pilón' porque a muchas de ellas les han contado cosas que no son ciertas sobre este tipo de prácticas".

El sexo oral no es sucio

Muchos relacionan el sexo oral con suciedad pero tienes que saber que "tu boca es mucho más sucia que tu vulva o tu pene", explica Rosa Montaña. No nos planteamos que besarnos en la boca sea algo sucio porque en las películas nos lo han vendido como algo muy romántico, pero no nos olvidemos que existe la alitosis, que la otra persona puede haber fumado, no se haya lavado los dientes o vete tú a saber cuántas cosas antihigiénicas más.

