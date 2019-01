Manual de supervivencia para las rebajas de enero

Arrancaron las rebajas con las expectativas altas que se marcan los comerciantes para comenzar el año con números positivos y no en números rojos. Los consumidores apuran sus compras todavía con la motivación navideña y con las reservas económicas que hicieron durante las fiestas, muchas de ellas regalos, para poder tener más liquidez en este periodo de rebajas de enero. Pero hay que tener en cuenta una serie de pautas importantes para no picar en falsas rebajas y, sobre todo, para comprar con cabeza y criterio en los próximos días. Desde la Unión de Consumidores de Galicia nos han marcado las pautas para sobrevivir a las rebajas y no morir en el intento. Desde consejos personales para hacer una lista de necesidades y evitar tentaciones, ver lo que quieres comprar antes de que comiencen las rebajas o, ya en plena vorágine, controlar que tengan el precio anterior marcado para comparar con el nuevo. Estos son solo algunos de los consejos que nos dio Rebeca Sánchez en Hoy por Hoy Vigo.

Seguir leyendo