Andújar está perdiendo muchas oportunidades cinematográficas. Ya no se puede hacer nada para que Andújar tenga en las adaptaciones de El manuscrito encontrado en Zaragoza la presencia que le corresponde (que es toda, porque todo en realidad ocurre en Andújar): ni en la de Has de 1965 ni en la de Ducrest de 1973, protagonizada por José Luis de Villalonga. Incluso se ha llevado a Sicilia, con Toque de artista, un capítulo de la serie del comiario Montalbano de 2001, y a Nápoles, en Agadah de Alberto Rondalli, de 2017. Sólo aparece el Padre Zea, y no el Padre Andújar, en La medición del mundo de Detlev Buck, aunque casi mejor, ya que esta reelaboración de Novecento con despampanante bibliografía no deja de dar mazazos a la Monarquía y a la religión aunque su propósito es enseñar la verdadera lucha de clases: la de naturalistas contra matemáticos, que acaba un poco mejor que la de Novecento. En El joven Karl Marx, dirigida por Raoul Peck en 2017, no se hace ninguna mención a cuando Gustav Höfken se bañó en el Guadalquivir, le robaron la ropa y tuvo que ir al Ayuntamiento en pelota, y mucho nos tememos que, si ninguna de las instituciones de la ciudad que podrían interesarse por la presencia de Andújar en los medios, a los guionistas de El líder, la serie de dibujos animados cuyo estreno se prevé en la China roja para 2019, tampoco se les ocurrirá sacarlo, al igual que no saldrá Juan de Acosta, el andujareño redactor del Libro de Duarte Barbosa (es decir, del cuñado y copañero de aventuras de Magallanes), en ninguna de las muchas obras de ficción que generarán las subvenciones para conmemorar la gesta de Magallanes y Elcano.

