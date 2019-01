Jesús Martín sigue sin despejar su futuro electoral

El actual alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, sigue manteniendo la incógnita de si se presentará o no a la reelección en los próximos comicios del mes de mayo, "la pregunta del millón no la voy a contestar (...) aún no sé si me voy a presentar, cuando lo decida, lo diré". No obstante, todo parece indicar que volverá a repetir como candidato del PSOE a la alcaldía de esta localidad.

En este sentido, Martín ha confirmado que "si el 50% de los afiliados de mi partido piden primarias en Valdepeñas, las hará". Esta incógnita se desvelaría el 14 de enero. Sin embargo, esta incógnita si que se ha conocido en otras localidades como Manzanares, Puertollano o Ciudad Real.

Nuevas empresas en Valdepeñas con la llegada de 2019

Asimismo, Martín ha confirmado que "una nueva empresa de manufactura del pistacho se asentará en el Polígono Entrecaminos". También, Martín ha recordado que, con la llegada de Decathlon a la localidad, recibimos clientes de localidades jienenses como La Carolina y ha afirmado que "Leroy Merlin abrirá sus puertas en próximas semanas".

En esta misma línea, Martín se ha pronunciado sobre la tasa de desempleo, situada en torno al 13%, quien asegura que "me sigue pareciendo una barbaridad, aunque es cierto que si nos fijamos en otros municipios de referencia no estamos tan mal".

Jesús Martín: "No dejaremos que se cierre la residencia de afectados por Alzheimer"

También Martín, durante un desayuno informativo este martes, se ha pronunciado sobre la situación económica de la organización AFA Valdepeñas, asociación de afectados por Alzhéimer. Sobre ello, Martín ha asegurado que "si la situación económica empeora haremos todo lo posible para mantener la residencia (...) que sus usuarios estén tranquilos".

Todo ello ante el bache económico que está atravesando esta asociación en los últimos meses y que se encuentra en pleno proceso de búsqueda de nueva financiación para poder seguir desarrollando su labor.

Las prejubilaciones de la Policía Local

Finalmente, en este mismo evento con medios de comunicación, Martín ha confirmado que "se cubrirán todas las prejubilaciones que se produzcan en la Policía Local (...) aún no tenemos un número exacto pero podría rondar los cinco agentes".

En este aspecto, Martín ha opinado que "se debería de crear un cuerpo policial autonómico para evitar que nos robemos agentes, debido al concurso de traslados. Aquí se han ido agentes, formados por el consistorio, a otros municipios más pequeños y han llegado agentes de otras localidades como Albacete".