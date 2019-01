Tana, 'castigado', viaja para no jugar

La enésima acción de indisciplina del canterano amarillo Tana ha tenido un ‘castigo’ por parte del cuerpo técnico encabezado por Paco Herrera, que en su anterior etapa nunca le dio cuartelillo al ser conocedor de su poca profesionalidad y errática vida fuera de los terrenos de juego del jugador isleño.

En esta ocasión en la noche del pasado sábado 5 de enero los jugadores tenían permiso para poder disfrutar de la noche de Las Palmas de Gran Canaria, puesto que todos los años, en la víspera de los Reyes Magos, la zona de Triana tiene un gran ambiente nocturno con miles y miles de personas disfrutando de una jornada diferente. Tanto, que el jugador acabó en malas condiciones, siendo visto por muchos de los presentes en un conocido local de ocio capitalino.

En la entidad amarilla tenían conocimiento de esta inapropiada conducta y se decidió que como ‘castigo’ el jugador viajara hasta Madrid aunque no jugara ante el Rayo Majadahonda. "A Tana lo he traído, pero no lo he vestido”, dijo Herrera en rueda de prensa tras el empata a cero ante los madrileños.

“Ha venido para hablar con él, porque lo necesitamos. Sé que da la sensación que él es el primero que quiere salir. Vamos a esperar. Lo único que he querido decirle: chico que te quiero aquí. Por eso está aquí conmigo", añadió el preparador catalán, que actúa más de padre que quiere recuperar a un hijo que de entrenador aún a sabiendas que la verdad es otra. Lo intenta mimar tanto, aunque sin éxito, que nada más aterrizar en Gran Canaria dijo que para su primera convocatoria serían “Tana y diez más”, buscando una motivación extra del medio, pero desde entonces no ha vuelto a contar como pieza clave por 'culpa' de su intermitente rendimiento.

Por desgracia, no son nuevos los actos de indisciplina de un jugador que logró su mejor rendimiento con Quique Setién en Primera División pero que desde entonces ha pretendido vivir de las rentas, y así le va…. El atacante ha pedido salir y en el club están cansados de hablar con él y ver que nada cambia, pero nunca se termina de romper la baraja y sigue en un equipo donde hace tiempo que no es capaz de aportar algo bueno dos partidos seguidos.