Salvado de morir ahogado por un caramelo en la Cabalgata de Leganés

Todo ocurría el pasado día 5 deenero en la rotonda de Las Sílabas de Leganés, cuando Teodoro Becedas, Jefe de Protección Civil en esta ciudad, realizaba su habitual trabajo dentro del operativo sanitario y de seguridad que se organiza con motivo de la Cabalgata de Reyes. Al pasar por esta zona Becedas escuchó gritos de gente que alertaban de un niño que se estaba ahogando. Inmediatamente acudía hasta allí y comprobaba como el niño, de entre 8 o 10 años, estaba muy nervioso y con serias dificultades de respirar tras comerse un caramelo. Sus padres también muy asustados no sabían cómo intervenir, pero Becedas lo tenía claro y procedió a realizarle ‘la maniobra de Heimlich’ que permitió despejar las vías respiratorias del niño y, probablemente, salvarle la vida. Él mismo, junto con otros compañeros y en el ambulancia de Protección Civil, llevaron al menor al hospital Severo Ochoa, donde ya ingresó respirando con normalidad y más tranquilo.

Desde esa noche el Jefe de Protección Civil no ha parado de recibir llamadas, WhatApps y felicitaciones, hasta el punto de que dice encontrarse algo asustado,“hoy no quería ni salir a la calle”, se encuentra desbordado por un asunto que dice es de lo más normal.“Lo mismo que hice yo lo habría hecho cualquiera” y recuerda que maniobras de este tipo las realizan muy habitualmente, aunque no se había dado un caso similar nunca en la Cabalgata de Reyes.

La ocasión la aprovecha Becedas para recordar la importancia de que todos aprendamos a hacer esta maniobra, que Protección Civil está ya enseñando en colegios e institutos de la ciudad. Del niño, Becedas, no ha vuelto a saber nada, porque los padres no se han puesto en contacto con él, pero confía en que esté bien porque ya llegó al hospital sin problemas respiratorios. Protección Civil en Leganés tiene 149 voluntarios y en la Cabalgata había desplegados 87 de ellos.