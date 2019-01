Hugo Vallejo: "Me he sentido muy arropado, en parte gracias a la afición"

El extremo Hugo Vallejo, que debutó con el Málaga en el partido del pasado domingo ante el Reus (0-3), fue elegido por la afición malaguista el mejor del partido.

Estreno

“Venía con la mentalidad de salir a lo mejor al final un poco, pero bueno, cuando el míster me ha dicho que salía en la segunda parte me he puesto un poco nervioso, pero se me ha pasado”.

Día especial

“Me han felicitado, pero qué van a decir, si al final lo importante era la victoria. Es una pena para todos, para la afición, para el equipo y para mí, que es un día especial hoy, es una pena. Ya el próximo partido a seguir trabajando e intentar sacar los máximos puntos posibles”.

Debut y MVP

“Es lo último que me esperaba, la verdad, es un buen regalo para este 2019. Muchas gracias, no me lo esperaba para nada, me he sentido muy arropado y con mucha confianza, en parte gracias a la afición”.