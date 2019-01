Jesús Alonso no volverá a ser candidato a alcalde en las próximas elecciones en El Burgo de Osma

El alcalde de El Burgo de Osma, Jesús Alonso Romero, no será candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de mayo, a pesar de que, según sus palabras, “ser alcalde de El Burgo de Osma es un honor y un privilegio”. En estimación del todavía alcalde, “para hacer honor a tal honor y atender debidamente las necesidades de una población que se merece lo mejor” se requiere una determinada dedicación y disposición, que aseguró no estar en condiciones de comprometer a partir de junio de 2019.

Jesús Alonso lleva 24 años consecutivos de concejal en el Ayuntamiento de la villa episcopal, caso único en toda la historia burgense, tiempo en el que, según él mismo enfatizó, ha intentado poner en práctica lo que considera debe ser la política: “una actividad encaminada a procurar el bien común”. Para Alonso, si el desempeño de una función de representación política es un honor, no lo es menos la forma en la que se accede a ella: “en este cuarto de siglo de dedicación política no he pugnado para desplazar a nadie; me he limitado a intentar cumplir con mi deber allí donde se me ha pedido que estuviera”, ha asegurado.

El primer edil ha querido dar las gracias a los burgenses en general, pero especialmente a los concejales con los que ha compartido responsabilidad de gobierno, a los empleados municipales, a las asociaciones, a su partido, el Partido Popular, y a su familia por haber llevado “con tanta generosidad, comprensión -y no poco sacrificio- lo que supone esta especial y absorbente dedicación”. También ha asegurado que todos sus actos y decisiones han estado marcados “por la rectitud de intención y por la buena voluntad, siempre teniendo como propósito e intención acertar para conseguir el bien común”

Alonso ha aseverado que seguirá, como también sus compañeros en el equipo de gobierno, “con la misma motivación e intensidad de siempre” hasta el mismo momento de dar el relevo. Sobre un balance de gestión, ha remitido a una valoración exhaustiva para cuando se acerque el final del mandato, si bien adelantó que “hemos intentado representar lo más dignamente posible a El Burgo de Osma, salvaguardar el rango y la dignidad institucional de su Ayuntamiento y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Jesús Alonso Romero es Doctor en Historia del Arte y Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, grados que obtuvo con la más alta calificación de cum laude por unanimidad. Profesor de Enseñanza Secundaria (actividad a la que tiene intención de reincorporarse en el momento en el que deje la Alcaldía), es autor de quince libros y de numerosos artículos de investigación y divulgación. Alcalde de El Burgo de Osma desde 2015, es concejal desde 1995: fue primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular (1999-2015), concejal de Cultura (1999-2003), de Hacienda (2003-2007 y 2011-2015) y de Urbanismo (2007-2015). Fue presidente local del Partido Popular entre 2009 y 2017. Procurador en las Cortes de Castilla y León durante la VI y IX legislaturas, ha sido presidente y actualmente es portavoz de Educación de las Cortes y presidente de la Comisión Regional de Educación del Partido Popular.