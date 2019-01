Falta contundencia

El Numancia volvió a perder ayer en casa, ante el Oviedo, en el último minuto, en un choque que, sinceramente, no mereció perder. Pero ya saben, en esto del fútbol, es como lo de la mujer del César: además de serlo, debe parecerlo, en este caso no es sólo merecerlo, sino conseguirlo. Y decía ayer mi buen amigo Rubén García, contertulio los lunes, que “siempre nos pasa algo”. Si no es por una cosa es por otra… Y es verdad, este año el Numancia pincha por diferentes motivos según el día y la jornada: Goles muy temprano o muy tarde; errores obscenos en defensa; córners mal defendidos; ocasiones claras marradas; penaltis tontos e innecesarios; expulsiones… No es por buscar excusas, pero sí es verdad que a este equipo le están penalizando mucho, muchísimo, esas circunstancias, que parece que a favor no se dan.

Y desde principio de curso llevamos discutiendo que si el sistema, que sin los laterales, que si la intensidad, que si tal y que si cual… Pero para mí el principal se resume en una palabra: contundencia. Contundencia en ambas áreas, sobre todo en la propia. El partido de ayer fue el mejor ejemplo. El Numancia no mereció perder, insisto, de hecho fue el equipo que más lo intentó, que más quiso buscar el marco rival, que más veces llegó, que más ocasiones generó… 15 remates y 11 saques de esquina rojillos sacados frente a 8 y 4 del Oviedo. Pero pagó carísimo no saber defender dos córners y, una vez más, salir empanado en el arranque de partido. Fue un guion similar, tomando como referencia los partidos de casa, que ante Rayo Majadahonda y ante Albacete. Encuentros en los que pocos fallos atrás pesan en exceso.

Y es grave, no hay que esconderlo. Porque ahí está el Numancia, a falta de una jornada para terminar la primera vuelta, a dos puntos del descenso. Tenemos el diagnóstico, tenemos el problema. El trabajo de López Garai es solventarlo, ponerle solución, y evitar que se repita. Y en ese sentido, ya llega un poco tarde (no del todo, con 22 partidos por delante), porque no son nuevos. Contundencia, firmeza y concentración en las áreas. En ambas. No se puede perdonar delante y regalar atrás.