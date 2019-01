El partido se resolvió en la prórroga porque Baskonia jugó algo espeso en los últimos segundos del cuarto final. No sacaba el balón con solvencia, casi cometía vulneración de reglamento por no pasar a la cancha contraria en el tiempo exigido y fallaba tiros libres decisivos como uno de Hilliard quedando menos de un minuto. Un triple in extremis de Papanikolaou, a tablero, provocó el tiempo suplementario.

Hasta entonces, los de Perasovic habían firmado un gran partido a pesar de contar con ocho senior, con alta anotación y gran actuación de Huertas en la dirección y de un Poirier imperial(terminó con 5 personales pero con 17 puntos y 12 rebotes). Sus jugadores trabajaban de forma coral y no le perdían la cara al choque en ningún momento. Minuto 26 de partido. Papanikolaou, con 6 puntos consecutivos, empataba el compromiso a 53.

Ese marcador no se movió durante un par de minutos pero, una vez que lo hizo fue a favor de los vitorianos. Resultaba curioso que, a esas alturas, Spanoulis sólo hubiera disputado 8 minutos (terminó con valoración negativa) y que el protagonismo en la dirección correspondiera, casi de forma exclusiva, a Williams-Goss. Kirolbet Baskonia endosó un parcial de 0-7 y se volvió a escapar en el marcador.

Los vascos arrancaron muy concentrados en el último periodo (55-64, min. 31) con Vildoza en la presión defensiva y en la dirección de equipo. Máxima de 9 tras parcial de 11-0. A falta de 6 minutos para la conclusión, Perasovic metió a Huertas en el timón para dotar al equipo de más experiencia. Olympiacos recortó las distancias a 1 punto y el croata tuvo que parar el partido.

Pero este equipo está forjado con voluntad de acero. La solución la encontró el técnico de Kirolbet jugando con dos bases simultáneamente. Si hasta los últimos 4 minutos de partido el mayor anotador había sido Poirier, en los instantes finales el protagonismo lo cogió un descarado Vildoza que obtuvo, de forma consecutiva, un 2+1 y dos triples además de dos tiros libres.

Pero nadie contaba con el canastón a tablero de Papanikolaou que llevó el partido al tiempo suplementario. Con el subidón de esa remontada y con un gran Leday, comenzaron mejor la prórroga (89-82, min. 43) y acabaron rematando la faena. Baskonia trabajó, se lo creyó, se desfondó y acabó mordiendo el polvo de manera cruel.

OLYMPIACOS- 91: Mantzaris (-), Strelnieks (2), Papanikolau (22), Printezis (19) y Bogris (4) -quinteto inicial- William-Goss (17), Spanoulis (4), Timma (-), Leday (23), Vezenkov (-) y Toupane (-).

KIROLBET BASKONIA- 87: Marcelinho (17), Janning (8), Shields (3), Voigtmann (10) y Poirier (17) -quinteto inicial- Vildoza (19), Hilliard (13) y Diop (-).

PARCIALES: 20-22, 23-25, 12-15, 25-18 y 11-7.

ÁRBITROS: Belosevic, Latisevs y Peerandi. Eliminaron por cinco faltas personales a Poirier.

PABELLÓN: La Paz y la Amistad. 7.000 espectadores.