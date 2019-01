Taxis con lazos morados

Andrés del Río es un veterano militante del PCE, fue concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras y trabaja en el sector del taxi desde hace más de treinta años. Sus convicciones ideológicas, como muy bien se han encargado de señalar en la entrevista que hemos mantenido en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar, le movieron a final del pasado año a realizar una iniciativa mediante las redes sociales, colocar un lazo de color morado, en la antena de su herramienta de trabajo, como símbolo de ayuda a las mujeres que puedan sentirse en peligro. "Acudid a una parada y buscad un taxi con un lazo morado, esto significa que el conductor os va a ayudar , os va a aportar la seguridad que necesitéis y si en un momento dado os tiene que llevar a casa gratis no preocupaos por el dinero, ante todo, lo primero, vuestra seguridad", dice Andrés del Río en este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

Del Río cuenta que la idea surge por la necesidad de dar respuesta "a un problema que hay hoy en día en nuestra sociedad, que es el problema de la violencia machista y que cada uno, en nuestro ámbito, debemos hacer algo; yo lo único que tengo es un taxi, no puedo hacer otra cosa, poner mi vehículo a disposición de aquellas mujeres que puedan sentir que están en peligro". Andrés se siente solidario con la causa feminista de las mujeres y contrario a la violencia machista.

Afortunadamente aún no ha tenido que atender a nadie, aunque en sus más de treinta años en la profesión "sí que he visto muchas situaciones desagradables y he visto a muchas mujeres con miedo en el cuerpo, a muchas mujeres que te dicen espere a que entre en el portal. A mi ningún hombre me ha dicho que espere a que entre en el portal".

Se siente sorprendido por la repercusión tan grande que ha tenido colgar en las redes este vídeo, "pensaba concienciar solamente a mis compañeros para que me secundaran a nivel local". Lo que ha intentado Andrés del Río es visualizar que hay hombre que están, estamos, en contra de la violencia machista.