De los Mozos: "Se está trabajando para crear una identidad de club"

El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos, ha repasado, en la tarde de este miércoles en El Banquillo de la SER, el año cumplido recientemente al frente del cuerpo técnico blanquiazul. Ambicioso, el burgalés ha destacado varios puntos en los que el club debería mejorar para seguir creciendo y ser el día de mañana un club asentado en la Segunda División B. Un objetivo que ya se marcó el día de su presentación, allá por el 27 de diciembre de 2017. Respecto a aquellos que lo señalaron como responsable de la salida del club de tres directivos emblemáticos el pasado mes de junio, De los Mozos ha aclarado no tener nada que ver con ello. En cuanto a la posibilidad de reforzarse en este mercado de invierno, ha manifestado que llegará al menos un jugador.

Implicado con su profesión allá donde se le da la oportunidad, De los Mozos ha afirmado que "debería ser más egoísta y dedicarme más a mi función como entrenador, pero no soy así, me gusta implicarme en el club" porque "trato de dejar algo duradero en el tiempo en los equipos donde estoy", y en la Arandina no iba a ser diferente.

Con algo más un año de perspectiva desde su llegada, la principal diferencia que el técnico encuentra entre la Arandina que se encontró y la actual, ha sido escueto, "93 puntos". Cifra que ha conseguido desde que debutará en Astorga (13 enero 2018) y el equipo cerraba la primera vuelta en la actual temporada también en la localidad maragata (23 diciembre 2018). En ambas sumó un punto con sendos empates sin goles.

LA HOJA DE RUTA PARA CREAR UN CLUB COMPETITIVO

Pero más allá del balance del año después de colocar al equipo en el play off, competir antes de ser eliminado en Almería, iniciar un proyecto, ahora segunda en la clasificación, el técnico ha querido destacar los cambios que se están desarrollando en el club para estructurarlo y contar con una idea de club. "Se están asentando unas bases para que cuando se ascienda, sirvan al equipo para que pueda asentarse en la categoría. Medidas, que a largo plazo, permitan optar a cosas mayores. Porque podemos ascender, pero si no asentamos esas bases... será hambre para hoy y pan para mañana", ha apuntado.

En esa realidad que dibuja sobre la consolidación y el futuro, De los Mozos afirma que "hay mucho camino" y ha diferenciado cuatro puntos.

En primer lugar, el técnico afirma que "hay que regularizar contractualmente a todos los empleados del club porque los futbolistas tienen obligaciones, muchas, pero también tienen sus derechos, y empezar a que los empleados hay que hacer un valor de ellos es una manera de dar una seriedad que es fundamental en categorías superiores".

En segundo lugar, De los Mozos ha puesto el acento en la idiosincrasia de la entidad. "Debe haber una manera de actuar en el club a nivel deportivo, que con independencia del entrenador que esté, haya una idea de juego y un estilo definido", ha puntualizado.

Al respecto de este punto, el burgalés añade que esa idea "tiene que consolidarse en el club, no en las personas", en referencia a su persona o la de futuros responsables de la entidad, De los Mozos ha dibujado otro escenario. "Ese cargo lo desempeñará alguien, incluso yo puede que me haga mánager general, pero siempre debe ser una figura supeditada al club, es algo más general, más allá de que esas personas vayan a perdurar aquí en el tiempo", ha puesto en común con los oyentes de la SER.

En tercer lugar ha hablado del fútbol base "es muy importante que haya una estructura de fútbol base con una metodología de trabajo y con unos técnicos cualificados para que cada vez salgan más jugadores hacia el primer equipo", ha manifestado.

Y en cuarto lugar "y lo más complicado aquí, que no debería serlo", ha afirmado, el uso y la explotación del estado El Montecillo que "debe pertenezca a la Arandina". De los Mozos ha sido tajante manifestado que "mientras esto no se resuelva, la Arandina no crecerá".

Sobre este cuarto aspecto, el entrenador ha querido ampliar su visión del mismo. "Muchas veces se dice que el campo es municipal, como sí El Plantío fuera del Burgos, Anduva del Mirandés, o incluso el campo del Lermeño sea del Lermeño... es inconcebible que este será el único campo de la provincia que no pertenezca al equipo representativo de la ciudad. Mientras no sucede esto el margen del crecimiento es muy cortito", ha añadido.

Un punto en el que el preparador de los ribereños ha ofrecido más ideas para la gestión y posibilidad de convivir con otros deportes. "Se habla de dinero cuando se debería hablar de ideas", ha apuntado, a lo que ha manifestado además que "solo con el suelo de las personas que trabajan en El Montecillo en un año se podrían hacer unos buenos vestuarios para que los niños se pueden cambiarse allí para que todo el mundo puede realizar el deporte que quiera desarrollar", ha develado. "Es una cuestión de hacer bien las cosas", ha sentenciado.

MÁS REIVINDICACIONES

Otra de las reivindicaciones del técnico, crítico con la actual gestión de la instalación ribereña, se ha centrado en la posibilidad de entrenar los días festivos. "Lo que no es normal es que nosotros quisiéramos entrenar el lunes, pero no pudiéramos porque era festivo. Eso en Tercera, mal, pero en Segunda B, no te permite jugar en igualdad de condiciones con el resto de 19 rivales, de manera que lo único que te queda es ascender y al año siguiente descender", ha manifestado con cierta molestia.

FUTURO PROYECTO HACIA SEGUNDA B

Estar en un futuro cercano en la categoría de bronce del fútbol nacional dependerá de muchos factores, pero lo que tiene claro el entrenador burgalés es que en Aranda "hay potencial, de manera indudable" para poder ser un equipo más grande. "Hay otras ciudades como Miranda, Soria Eibar, Huesca que dieron esos pasos para llegar a su nivel actual", ha dicho un De los Mozos, franco que ha ido más allá afirmado que "para parecernos a ellos hay mucho por hacer, siendo generoso, estamos a un 20%, no voy a mentir y decir que estamos a un paso, eso no es verdad".

ASCENDER O NO... ¿SERÍA UN FRACASO?

Otro de los aspectos que ha repasado el entrenador de los ribereños, es el debate sobre si no lograr el ascenso, como ocurrió la temporada pasada, podría significar un fracaso, y De los Mozos ha sido claro y condescendiente con todas las opiniones. "No ascender es un fracaso y hay que asumirlo con naturalidad. En la vida lo normal es fracasar, por cada triunfo que tienes fracasas diez veces. Hay que ser tolerante al fracaso", ha afirmado de manera sensata.

¿RESPONSABILIDAD EN LA SALIDA DE DIRECTIVOS?

Otro de los aspectos que ha repasado el técnico tras un año intenso ha sido la salida, el mes pasado mes de junio, de tres directivos que ya forman parte de la historia del club: Jesús de Andrés Campillo, Sergio González y Luis Miguel Catalina. Se llegó a decir que él fue uno de los promotores de esa maniobra, de quien por aquel entonces acabaron componiendo la directiva -Pedro García y Javier Almendariz- algo de lo que el entrenador ha afirmado que "solo puedo decir que a una de esas tres personas, si pasa ahora por delante, no sé quien es y con eso te respondo".

De los Mozos, sobre las formas en el cambio de actores en el club también ha manifestado que "yo como entrenador no sé si las formas fueron o no las más adecuadas, pero fue la decisión del club".

Un asunto sobre el que ha sentenciado diciendo que "los verdaderos socios del club han de ser los socios, ni mucho menos Sergio, ni yo, ni Pedro, ni Almendariz, los socios".

"Yo cuando me reunió el día 24 en el parador de Burgos, pido unas condiciones, y el club está en disposición de darme"

MERCADO DE INVIERNO Y REFUERZOS

En otro orden de cosas, sobre la posibilidad de la llegada de refuerzos De los Mozos ha sido claro y ha afirmado que "pueden llegar dos jugadores". El técnico burgalés ha añadido que "cuanto menos se vaya al mercado es mejor... cuando vine fue otra circunstancia... en verano renovamos a muchos jugadores... y ahora lo normal es que venga un jugador, dos como muchísimos".

De los Mozos ha explicado la planificación de la plantilla. "Hay que hacer las cosas con coherencia. Hicimos fichas necesarias dejando libres otras, para poder firmar ahora" a lo que ha añadido que "ahora tenemos una ficha sénior libre y otras dos sub 23, por lo tanto no nos planteamos la salida de nadir a no ser que alguien nos lo plantee", una posibilidad que no ha tenido lugar. "Ningún jugador se ha reunido conmigo ni con el club", ha desvelado.

En cuanto al interés por un central, el entrenador desmiente que pueda llegar uno porque "estamos muy bien cubiertos en esas posición con Diego, Íñigo y De Frutos", ha manifestado.

LUCHA POR EL CAMPEONATO

En cuanto a las posibilidades de acabar el campeonato de liga en el Grupo VIII en la primera posición, el entrenador de los blanquiazules afirma que la lucha no está cerrado solo entre su equipo y el Zamora. "Creo que la Segoviana viene haciendo las cosas muy bien últimamente, en esa línea de tener una idea de juego esté quien esté, después el Numancia no deja de ser el filial de un equipo de Segunda División. Va a haber mucho jaleo", ha sentenciado.