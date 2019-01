Los sindicatos del Hospital del Bierzo exigen contabilizar la espera diagnóstica

"La lista de espera quirúrgica y los datos sobre su reducción son reales", indica la presidenta de la Junta de personal del Hospital del Bierzo, Montserrat Fernández, pero los sindicatos y todos los pacientes tienen claro que "hay otra lista que no se contabiliza y que debería sumarse a la anterior porque es previa a cualquier operación". Montserrat se refiere a las pruebas diagnósticas. "Hemos pedido por activa y por pasiva que se realice una lista de espera de diagnósticas porque mientras la gente no las realiza no está en la lista de espera quirúrgica, y eso pueden ser meses de diferencia".

Después de escuchar las declaraciones del responsable del área de Salud Bierzo y Laciana en estos micrófonos, y con los que asegura que cerró 2018 siendo el de mayor reducción de espera quirúrgica de Castilla y León, la Junta de Personal se ha mostrado "tan contenta como sorprendida", dice Fernández quien reconoce que no hay ningún modo de contrastar estos datos que ofrece oficialmente la dirección sanitaria. "Sólo cabría la posibilidad de saber la realidad si se realiza una segunda lista de pruebas diagnósticas porque aunque es cierto que ahora mismo se están realizando incluso en fines de semana, su lectura se realiza, en muchos casos en otros hospitales de la comunidad autónoma,por falta de radiólogos en el del Bierzo". Es más, "incluso se deben tener en cuenta cambios como la modificación de revisiones que en el caso de departamentos como Ginecología han pasado de ser anuales a quinquenales", añade.

Pero además, los representantes de los trabajadores también exigen saber a costa de qué se produce ese descenso de la lista de espera quirúrgica, motivos que ella misma tiene muy claros: los conciertos externos y las CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria).

Los sindicatos por tanto recriminan, como siempre, "el doble juego" con el que se ofrecen los datos de la actividad sanitaria del Bierzo y auguran un año 2019 muy complicado si no se consigue subsanar el déficit de profesionales que sufre el centro sanitario y también la Atención Primaria en este área de Salud.