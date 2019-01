Pedro Sánchez y Ortega Smith coincidirán el domingo en Burgos

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, coincidirán este domingo en Burgos en sendos actos preelectorales que se celebrarán a mediodía.

Fuentes del PSOE han confirmado que el acto en el que intervendrá Pedro Sánchez será la presentación de Luis Tudanca como candidato de su partido a presidir la Junta de Castilla y León. Además de los líderes socialistas estatal y autonómico, está previsto que intervenga el secretario de la agrupación local y precandidato a la alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa. El acto se celebrará a las doce del mediodía en el Fórum Evolución.

También en torno a esa hora y en un lugar que todavía no se ha precisado, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, protagonizará el primer acto de la formación que preside Santiago Abascal de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Vox Burgos se ha limitado a adelantar que Ortega Smith intervendrá en el acto y no ha dado detalles sobre otros posibles intervinientes, entre los que se apunta la posibilidad de que figure el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, víctima del secuestro más largo de ETA.