Los vecinos de Añaza: "la compra nos permitirá tener viviendas dignas"

El Gobierno de Canarias ha resuelto ya la situación de los vecinos de Añaza tras acordar la compraventa de 358 Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta ahora propiedad del Banco Santander.

El ejecutivo regional transferirá antes del 15 de enero un total de 24,8 millones de euros a VISOCAN para adquirir los dos edificios y evitar que sean vendidos al fondo buitre Cerberus. Es una fórmula que ya había planteado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y que finalmente se consuma: "siendo razonables, en un máximo de dos meses podremos formalizar la adquisición de las viviendas".

La operación, que ampliará el parque público de Canarias, ha supuesto un alivio para los vecinos del barrio popular. Cristina, una inquilina de estas viviendas, asegura que "ha sido un logro fruto de la lucha contra un banco que nos permitirá tener una vivienda digna".

Sin embargo, exigen al Gobierno que calibre la situación de cada una de las familias para regular el precio de los alquileres. Es el caso de Domingo, quien apunta a unas rentas desorbitadas. "Llevo cinco años viviendo en Añaza a través de un alquiler propio. Al principio pagaba 325 euros mensuales, pero cuando finalizó ese contrato me pidieron 2.000 euros más".

Se trata de un examen cuya realización ha garantizado Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales: "la venta de las viviendas de Añaza se encontraba dentro de una operación mucho mayor que afecta a otros territorios del conjunto estatal. Analizaremos los nuevos contratos de arrendamiento, hay vecinos a los que no se renovaba el contrato y que no podían abonar el alquiler porque no recibían ni facturas ni recibos".