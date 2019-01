Finaliza sin resultados el nuevo operativo de búsqueda de Manuela Chavero

El nuevo operativo de búsqueda de Manuela Chavero, vecina de Monesterio en la provincia de Badajoz, desaparecida en julio de 2016, ha concluido este miércoles sin resultados en cuanto a su localización, aunque "se han discriminado nuevos sectores que quedaban pendientes".

Así lo ha indicado el portavoz de la Fundación por la Personas Desaparecidas (QSDglobal), José Ángel Sánchez, que ha comparecido este mediodía en el Ayuntamiento de Monesterio junto a la hermana de Manuela, Emilia Chavero, y el alcalde, Antonio Garrote.

En esta búsqueda, realizada desde primera hora de la mañana en una zona de arroyo, han participado 22 efectivos de alta cualificación técnica bajo la dirección de Sánchez, policía local creador del método Búsqueda de Grandes Áreas (BGA) y colaborador profesional de QSDglobal, quien ya participó en las batidas desarrolladas en octubre y diciembre de 2016.

En el operativo han intervenido personal especializado de QSDglobal y efectivos del Consorcio de Bomberos de Extremadura en coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil y con la colaboración con la Asociación Extremeña Multisectorial de Emergencias.

Para los trabajos se han utilizado drones para captar imágenes y cámaras subacuáticas de 360 grados para baja o nula visibilidad, que "facilita no tener que sumergir a efectividad y ver con claridad en el fondo si hubiera algún vestigio".

El coordinador del dispositivo ha reconocido que "no ha habido ninguna localización objetiva en la que pudiéramos abrir una línea de investigación". La zona rastreada está catalogada en el primer estudio en el arroyo número 23 "y quedaba pendiente de realizarla".

Aún queda mucho trabajo de ese primer estudio, dada la extensión del municipio, y a partir de ahora todas las nuevas búsquedas se harán coordinadas por el Centro Nacional de Desaparecidos junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Comandancia de Badajoz.

Todo lo concerniente a la investigación sobre la desaparición de Manuela sigue bajo secreto de sumario por el juzgado número 1 de Zafra.

Por su parte, Emilia Chavero ha manifestado que está "muy contenta" con el trabajo que está realizando la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, la Fundación QSDglobal y el Ayuntamiento.

"No ha habido resultados, pero es lo que yo quería, yo no quería que encontraran a mi hermana hoy, aún no estaba preparada para encontrar algo malo", ha confesado. "Voy a seguir buscando a mi hermana mientras viva", ha añadido Emilia, para lo que espera seguir con el apoyo de la gente.