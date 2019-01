La difícil cuenta atrás para una familia de Castellar

La vida de Emilio y María José cambió hace tan solo unas semanas cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía les comunicó que les iban a retirar la custodia de los niños de 8, 5 y 2 años que viven con ellos y que son hijos de la hija de María José, una madre que actualmente cumple condena en la prisión de Jaén. Con el abuelo hemos hablado en 'Hoy por Hoy Jaén' y nos ha contado como viven estos momentos.

Emilio está muy agradecido por el apoyo que les ha mostrado el municipio ya que se ha iniciado una campaña de firmas consiguiéndose más de 3.000 apoyos (parte de ellos a través de una iniciativa en la plataforma change.org). También se llevó a cabo una concentración que tuvo lugar bajo el lema 'No hay mejor familia que sus abuelos' a la que asistieron cerca de un centenar de vecinos.

El abuelo explica que hace ya tiempo "los servicios sociales de Castellar hicieron un informe que era favorable y lo mandaron a Jaén y nos dieron el acogimiento temporal". Uno de los tres menores tiene retraso madurativo pero ha logrado importantes avances gracias a estar con una familia.

Emilio se indigna ya que asegura que "ellos mismos están bien y si los niños están bien es porque nosotros les cuidamos pero dicen que no somos idóneos". El abuelo denuncia que los argumentos del gobierno andaluz, que por cierto, no ha querido realizar declaraciones sobre este asunto, se centran en que un hijo de María José ya abandonó el hogar mientras que él dejó de pagar "una pensión compensatoria porque no podía".

Por otra parte, desmiente que sea epiléptico asegurando que han puesto en el informe que tiene esta enfermedad. En este caso, reconoce que no ha pedido un documento médico que confirme que no tiene epilepsia pero se muestra dispuesto a solicitarlo. Además, insiste en que cuenta con un informe favorable del Colegio 'Román Crespo Hoyo' al que asisten dos de los tres menores.

Finalmente, asegura que están viviendo "un calvario" con mucha angustia estos días ya que les indicaron que "nos quitarían a los niños después de Navidad "aunque todo ha sido de manera oral y no hay nada escrito". Por último, remarca en que para los hermanos será perjudicial la separación así como retirarlos de un entorno familiar.