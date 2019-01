El domingo se celebra la III Carrera popular El Pilar-Marianistas

Para esa carrera popular, se convoca no solo a los 1.687 alumnos del colegio y a sus familias, sino también a los que forman parte de su asociación deportiva, a antiguos alumnos del colegio y a todos los que quieran participar de esta fiesta “deportiva y solidaria”.

Y es que los fondos recaudados serán destinados al apoyo de una importante labor social, como la de ayudar a mejorar el Marianist Technical Institute de Mombasa (Kenia), donde acuden niños que abandonan la escuela, jóvenes rehabilitados de su experiencia de vida en la calle, chicas que provienen de medios de vida muy duros.

La carrera está organizada por el colegio y otras entidades marianistas como la Hermandad de la Vera Cruz, la Asociación Deportiva Marianista, el Grupo Scout Nuestra Señora del Pilar, la ONG Acción Marianista, el AMPA Santa Fe del colegio y antiguos alumnos de la Boroleague; y con la ayuda de la Policía Municipal, el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y la colaboración de la Obra Social “la Caixa”.

Propiamente habrá dos carreras. La primera, a las 10 de la mañana, por la ciudad de Jerez, en un circuito de 5 km; se podrá participar dando una vuelta o dos a ese circuito (realizando 5 ó 10 km); la salida y llegada de esta carrera estará en el colegio. Posteriormente, a partir de las 12.15 horas, habrá otras carreras más familiares, de distintas distancias según las edades de los participantes y dentro del propio colegio.

El recorrido de la carrera de 10-5 km será: Colegio Nuestra Señora del Pilar, Av. Marianistas, c/ Hijuela de la Zorra, c/ Fernando de la Cuadra, c/ Parque de Doñana, Av. Marianistas, c/ Pizarro prolongación, c/ Maestro Álvarez Begbeder, Av. Tomás García Figueras, Glorieta de los Olivos, Av. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Av. María Auxiliadora, c/ Federico García Lorca, Plaza de las Marinas, Av. Tomás García Figueras, Av. Duque de Abrantes, c/ Antonio Machado, c/ Marianista Ciriaco Alzola, Colegio Nuestra Señora del Pilar.

Se utilizarán las instalaciones del colegio para dar a los corredores servicio de vestuarios, guardarropa, ducha y guardería.

Después del ejercicio se podrá continuar la convivencia festiva en los patios del colegio.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el jueves 10 de enero a través del enlace www.cronofinisher.com o a través de la página web del colegio www.marianistasjerez.org

Para la carrera familiar también está la opción de inscribirse “alumnos” y “acompañantes” a través de la plataforma “Educamos” del colegio. Si no puedes o no quieres correr y quieres participar en el proyecto puedes hacerlo inscribiéndote con el dorsal 0.