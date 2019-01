El delegado del Gobierno quiere que la policía nacional deje de actuar en los desahucios

El pasado 14 de diciembre se frenaba por quinta vez el desahucio de Pepi en Lavapiés. Poco después, vía Twitter, el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, y varias abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cruzaban varios mensajes en esa red social a cuenta de la presencia de la policía nacional en el desahucio cuando había una resolución de Naciones Unidas que pedía paralizar el lanzamiento si las administraciones no le daban una alternativa habitacional a esta vecina.

De ese cruce de tweets salió una reunión entre Delegación del Gobierno y representantes de la PAH el pasado 19 de diciembre. Los activistas dicen que fue una "reunión cordial" en la que hubo "muchísimas coincidencias" en la consideración del derecho a la vivienda como "un derecho humano que hay que defender", señala Carlos Bercial miembro de la PAH y de la Coordinadora Madrileña de Vivienda, uno de los presentes en la reunión. "Él lo que nos dijo es si a mí un juez o un jueza me pide que intervenga la policía yo no me voy a poder negar. Lo que sí que voy a hacer es dar instrucciones a mi policía para que cuando tenga que actuar en desahucios en los que se está vulnerando el derecho humano a una vivienda digna, que está protegido por los pactos, pues que vayan con un perfil bajo", explica el activista.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirman esa reunión y que el delegado ya le ha pedido a la Jueza Decana y al Fiscal Jefe de Madrid que la policía nacional deje de ser quien acompañe a la comisión judicial a los desahucios. Que sea la policía municipal la que acuda ya que se trata de un asunto social y no de seguridad y así la policía nacional . Quiere José Manuel Rodríguez Uribes, que la policía nacional esté para perseguir delitos como los narcopisos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirman también que el delegado ha impulsado un protocolo de colaboración entre distintos agentes, la judicatura, la fiscalía, los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios para evitar desahucios sin alternativa habitacional. Además, quiere nombrar una figura, que se llamaría 'Agente del Reino de España' que serviría para coordinar con los jueces la respuesta cada vez que Naciones Unidas emite una resolución señalando que un desahucio no puede llevarse a cabo sin una solución de vivienda por parte de las administraciones.