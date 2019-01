Madrid mejora en contaminación, pero vuelve a incumplir los límites legales

Madrid ha vuelto a superar el límite legal de contaminación. Por noveno año consecutivo, la capital ha incumplido las exigencias de la Unión Europea, pero aún así, según Ecologistas en Acción, la situación ha mejorado respecto a años anteriores. En gran medida, por las condiciones meteorológicas favorables de este 2018, pero también creen que han ayudado las medidas de limitación del tráfico que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, en la única estación medidora que está dentro del perímetro de Madrid Central, en la de la plaza del Carmen, los niveles de dióxido de nitrógeno se han reducido un 20% en el mes de diciembre. Ecologistas en Acción ha comparado los datos de diciembre - el peor mes en cuanto a niveles de contaminación - de los últimos años en esta estación. Por un lado, del 2013 al 2016; por otro, 2017 y 2018, los dos años en los que ha habido restricciones al tráfico. La conclusión es que los niveles de contaminación se han reducido este año y en esta estación un 20% respecto a los niveles de los años 2013 - 2016. De hecho, el de este año es el valor más bajo que se ha registrado en esta estación desde el año 2000.

"No estamos diciendo que haya sido bueno", explica Juan Barcena, "lo que decimos es que estamos acostumbrados a que en Madrid los niveles de dióxido de nitrógeno sean terribles en diciembre y ahora han sido un poco menos malos".

"No hay efecto frontera"

No solo han disminuido los niveles en la estación de la plaza del Carmen, Ecologistas en Acción también niega que exista efecto frontera. De hecho, los niveles de NO2 son más bajos en 19 de las 24 estaciones de medición que hay en Madrid. Sube, por ejemplo, un 0,5 en la de Ramón y Cajal y un 2,1 en la de Castellana. "En la gran parte de las estaciones que se pueden considerar perimetrales a Madrid Central, también ha bajado el tráfico". Afirman que lejos de producirse un incremento de la contaminación en las zonas adyacentes al perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, lo que se ha producido es un efecto de "evaporación del tráfico".

Por lo tanto, en general, se ha producido una reducción de la contaminación por dióxido de nitrógeno en toda la red durante el mes de diciembre. Se ha experimentado una reducción del 9,5% (en 2017) y del 7,8% (en 2018), en comparación con la media de 2013 al 2016.

Los picos de contaminación

Diciembre es siempre un mes malo para la calidad del aire en Madrid, todos los años suelen producirse picos de contaminación y en 2018 han coincidido con la puesta en marcha de Madrid Central. En el último mes se han producido cuatro picos de contaminación por dióxido de nitrógeno, registrándose, en total, 47 superaciones del valor límite horario de NO2. Pero, aún así, estos datos también mejoran los de años anteriores.

Según las conclusiones de Ecologistas en Acción, "el número de superaciones del valor límite horario de NO2 ocurridas en diciembre de 2018 fue inferior a la mitad de las ocurridas en el mismo mes todos los años entre 2013 y 2016.

Así que, aunque aún es pronto para concluir que Madrid Central está funcionando como debería en Ecologistas sí afirman que no está empeorando la situación. "Podrá discutirse si Madrid Central ha tenido algo que ver con esto o no, pero lo que no se puede decir es que Madrid Central ha empeorado las cosas porque eso no se corresponde con los datos. Los datos dicen que este año ha sido más bajo. Nosotros pensamos que algo ha participado que si hay menos tráfico, tienes algo menos de picos".

Aún así, insisten en que el Ayuntamiento de Madrid tiene que poner, cuanto antes, el resto de medidas que contemplan en el Plan A de Calidad del Aire.

En general, aunque Madrid vuelve a incumplir los límites marcados por Europa, en 2018 se ha producido un "notable descenso" de la contaminación, según Ecologistas. En cuanto al dióxido de nitrógeno, en 7 de las 24 estaciones se ha superado el valor límite anual de contaminación (40 microgramos por metro cúbico). Sin embargo, en 2017 se superó en 15 estaciones, en 2016 fueron 9 y 13 en 2015.

En cuanto a partículas en suspensión, en ninguna de las estaciones se ha superado el límite legal anual, pero cuatro de las 13 estaciones que hay superaron el valor límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud, aunque por un margen más estrecho que el de años anteriores. También se superó el límite marcado por la OMS en dos de las siete estaciones que miden las partículas más finas.