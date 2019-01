Sindicato Médico: "Los médicos sustitutos huyen del área de salud de Lorca"

El Sindicato Médico ha reclamado este miércoles al Servicio Murciano de Salud que se pregunte por qué no encuentra médicos para trabajar en el turno de tarde del centro de salud de San Diego, en Lorca, y que se plantee también mejorar las condiciones que se vienen ofertando en los últimos años.

En la antena de 'Hoy por Hoy', Cristina Sánchez, representante de Atención Primaria de la organización médica, asegura que "lo que han hecho los médicos sustitutos ha sido ir huyendo de este área" porque los contratos que se ofertan "son muy precarios, se ha mirado mucho el aspecto económico y se ha hecho una gestión del ahorro tremenda".

"No lo han hecho bien y éstas son las consecuencias. Faltan médicos en toda la Región, pero el área de salud que quiere los cuida y los mantiene y no van a faltar como ha pasado en Lorca", incide Sánchez, que también explica que esta falta de médicos hace que muchos pacientes opten por no acudir a su centro de salud y dirigirse directamente a los servicios de urgencias, colapsándolos, como cree que puede ocurrir en el caso de que la gripe llegue a niveles epidémicos.

Por su parte, los vecinos de los barrios a los que presta atención este centro médico de San Diego se reunían este martes con el director del SMS, que les trasladó que este miércoles se incorporarán tres nuevos médicos de refuerzo en turno de mañana "y en fechas muy próximas, habrá médicos en turno de tarde", en palabras de Juan Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de Apolonia, que participaba en este encuentro.