El Ministerio ejecutará el aval sino se solventan las deficiencias de la Audiencia

El Ministerio de Justicia está dispuesto a ejecutar el aval si la empresada encargada de la construcción y mantenimiento del edificio de la Audiencia Provincial de Palencia no solventa las deficiencias detectadas desde su puesta en marcha el pasado mes de junio, así al menos se lo han comunicado al sindicato STAJ tras la última queja presentada por el mal funcionamiento de la calefacción que les obliga a trabajar a tan sólo 14 grados en la planta baja del edificio.

Placas del techo que se caen, un frío que pela, fallos y más fallos, una mala organización y estructura, lo cierto es que el nuevo palacio de justicia de palencia no convence a los funcionarios que allí desempeñan su trabajo. Una situación que se alarga en el tiempo y para la que no se da solución. Fue la empresa la empresa Vías y Construcciones (Grupo Vías, perteneciente a ACS) quién resultó adjudicataria de este proyecto de reforma, con un coste de 3.887.367 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 24 meses. El precio de licitación fue de 5,24 millones de euros (impuestos incluidos), por lo que la rebaja fue cuantiosa: 1,36 millones de euros. Sin embargo desde el primer momento se ha mostrado que el resultado final no era el esperado, hay un desencanto y malestar generalizado entre los trabajadores ya que, a los problemas estructurales se unen los de distribución que han creado una organización, a su juicio, carente de sentido. Para el sindicato STAJ todo se debe a las prisas por la puesta en marcha de la Oficina Judicial.