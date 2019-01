El PP busca a Ganemos para poder aprobar el Presupuesto de 2019

El Equipo de Gobierno del PP intensifica los contactos con Ganemos Palencia para poder sacar adelante los Presupuestos Municipales de 2019, "al objeto de que la ciudad no pierda ninguna oportunidad por la irresponsabilidad de aquellos que sólo miden sus acciones en términos electoralistas y no por el interés de los palentinos", indicó el concejal de Hacienda, Sergio Lozano. Por su parte el portavoz de Ganemos, Juan Gascón ya avisa que mientras no se acepten todas sus propuestas y se retiren algunas que chocan frontalmente con su proyecto no los apoyarás. De momento, se han admitido muchas de sus propuestas pero todavía no es suficiente.

En la jornada de hoy han mantenido una nueva reunión con el portavoz de la plataforma ciudadana para negociar las propuestas y condiciones que les pueden llevar a apoyar el documento económico para el presente ejercicio. Y es que el Equipo de Gobierno se ha propuesto sacar adelante los Presupuestos porque, según Lozano "es lo mejor para el futuro de la ciudad al evitar la pérdida de inversiones, dejar en el aire importantes proyectos de presente y futuro y asegurar el mantenimiento de esa línea de mejora que ha experimentado Palencia en los últimos años" y que "los ciudadanos no nos perdonarían que la quebráramos sólo por intereses partidistas, cosa que parece que, por el momento, no les importa a PSOE y Ciudadanos".

Seguirán las reuniones durante lo que resta de semana pero no será hasta el lunes 14, que Ganemos celebre una asamblea que tiene prevista en el barrio del Cristo, y se pronuncien sus bases que se conocerá si finalmente apoyen o no estos presupuestos para 2019.