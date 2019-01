Denuncian la prolongación de jornada y sobrecarga en el quirófano del CAUPA

La Junta de Personal del Área de Salud de Palencia reunida en Pleno en diciembre de 2018 ha resuelto que habida cuenta de que la situación de prolongaciones de jornada y sobrecarga de los trabajadores en el quirófano del CAUPA se mantiene y no mejora, ha decidido exigir a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, el relevo de los Jefes de Servicio de Cirugía, Trauma y Anestesia y Reanimación del Complejo

Enlos últimos años y de forma reiterada, esta Junta de Personal ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud y la propia Gerencia, la situación de sobrecarga laboral que sufren los profesionales del bloque quirúrgico (facultativos, enfermería, TCAEs, celadores, incluso personal de limpieza).

Esta Junta de Personal considera que son muchos los días que se alarga la jornada más allá del tiempo estipulado en los calendarios que establece el SACYL y que esto parece estar convirtiéndose en seña de identidad del CAUPA.

Y ¿Con qué finalidad? ¿Reducir las listas de espera quirúrgica sin tener en cuenta las consecuencias sobre los profesionales o sobre los pacientes? Los trabajadores se quejan porque consideran las jornadas de trabajo agotadoras para cumplir con unos objetivos estadísticos que pueden afectar a la calidad de los resultados. Van a trabajar sabiendo cuándo entran pero no cuándo terminarán su jornada, lo que dificulta enormemente la conciliación con sus familias. Sienten que no se les tiene en cuenta y que son poco valorados profesionalmente. Reclaman dedicar a los pacientes el tiempo necesario, y que no se amontonen enla sala de Reanimación con tiempos de recuperación demasiado escasos. Quieren trabajar en climas de seguridad que les permitan ofrecer una atención de calidad y se muestran seriamente preocupados por las consecuencias que puede suponer que se mantenga el clima de trabajo actual.

Ante esta situación, la Junta de Personal del Área de Salud de Palencia considera que es momento de que la Dirección del CAUPA rectifique y ponga soluciones, porfin, a esta situación de agobio laboral que afecta a muchos trabajadores del bloque quirúrgico, por lo que solicita el cese de los Jefes de Servicio que controlan y programan y a los que considera responsables de esta situación (Jefes de Servicio de Cirugía, Trauma y Anestesia).