Siguen las actuaciones de vaciado del gaztetxe

Varios operarios están sacando numerosos tablones de madera y cargándolos en un gran contenedor, así como introduciendo al inmueble barras para apuntalar. Lo cierto es que lo sucedido está afectando a los establecimientos de la zona, según dice una de las comerciantes que apoya a los jóvenes del gaztetxe "no pasa la gente y no tenemos clientela. Además no creo que haya problemas de seguridad, creo que ha sido una excusa".

Sin embargo, otros vecinos de la zona consideran que estas actuaciones se debían haber hecho antes "okupan los sitios y luego hacen lo que no deben". "Gratis todo no se puede, la gente joven que trabaje", dice otro hombre.

El tema de la intervención en el Palacio del Marqués de Rozalejo también se ha tratado en la comision de urbanismo del ayuntamiento de Pamplona, que ha rechazado una propuestas de UPN y PSN para evitar una nueva okupación.