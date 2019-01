Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, ha hablado en la previa del partido de Copa del Rey contra el Betis.

-Rulli o Moyá en la portería. “Creo que ya me conocéis un poco, se tienen que ganar el puesto día a día, nos ha venido fenomenal el partido de Gero porque que haya competencia en la portería es importante, y en base a eso decidiré, pero no pienso en que haya uno para la liga y otro para la copa. Se lo tienen que ganar ellos”.

-Copa del Rey. “El nivel es fuerte y exigente y todos competimos para los mismo. Es un partido importante, no porque sea la Copa, sino porque defendemos unos colores y un escudo”.

-No piensa en la vuelta. “A ganar siempre, independientemente de que haya después un partido de vuelta. Luego el partido tendrá momentos para todo. Pero al final de todo lo nuestro es ir a ganar el partido como si no haya nada más”.

-Rotaciones. “Lo vais a ver, tengo que ajustar mucho todo, porque el calendario es exigente y apretado, puede que haya alguno no hay recuperado del todo del Bernabéu, algunos de los que no jugaron puede tener alguna sobrecarga, más con el trabajo del día a día entonces decidiré”.

-Polémica arbitral en el Bernabéu. “Ocho canteranos jugando, con el canterano Aihen debutando... hay tantas cosas buenas del partido del Bernabéu que no he perdido ni tiempo para pensar en esa polémica”.

-No le molesta que no se valore el triunfo de la Real. “Me encanta, es señal de que la Real ha ganado, todas las posibilidades que tuvimos las podemos valorar. Le doy mucho valor a todo lo que pasó en el Bernabéu”.

-Había presión antes de jugar contra el Madrid. “Imaginaros si vosotros la sentíais como la podía sentir yo, encima defendiendo lo que defendemos, la responsabilidad es brutal. Claro que somos conscientes, pero todos, y en base a eso, quiero decir que no hemos hecho más que ganar un partido, aunque sea en el Bernabéu, pero son sólo tres puntos. Y es ahí donde tenemos que insistir”.

-La Real ya perdió este año en casa del Betis. “Todos los partidos son diferentes y en aquel partido se hicieron muchas cosas bien, pero nada va ser igual. En base a lo que vaya pasando, habrá que ajustarlo todo. El estilo de ellos es claro Quique no va a cambiar en nada”.

-Recuperó a Pardo para la causa. “Yo no le he dejado claro que cuento con él, cuento con todo los jugadores que estén entrenando bien, y el lo está haciendo. No puedo prometer a nadie que tendrá minutos y jugará”.