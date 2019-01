Arranca el ciclo Puro Teatro con ocho representaciones de enero a abril

El 18 de enero comienza una nueva temporada de Puro Teatro, el ciclo programado por el Ayuntamiento de Segovia desde enero hasta abril, que pone sobre el escenario de la Sala Julio Michel de La Cárcel_Segovia Centro de Creación montajes de gran calidad y originalidad que reflexionan sobre nuestra actitud en la sociedad actual, con grandes intérpretes y con el humor como hilo conductor. Habrá dos obras de Puro Teatro todos los meses, referenciado en febrero a Carnaval, en marzo al Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, y en abril al Día del Libro. Entre las obras que se presentan hay algunas ganadoras de importantes premios y otras que han triunfado en el último festival de Almagro. Hay musicales, monólogos, y montajes sin palabras pero con el lenguaje poderoso y eficaz del violín, la viola y el contrabajo de las Funamviolistas.

Las entradas para todas las obras de Puro Teatro se podrán adquirir desde el 10 de enero en la Central de Reservas de Segovia (Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo y www.turismodesegovia.com), a un precio de 12 euros.

18 de enero: Lacura (+16 años). Con texto e interpretación de Bibiana Monje y co-dirección de Enrique Pardo, de Pantheatre París, esta obra ha ganado tres premios Réplica 2017, al mejor espectáculo, mejor actriz y premio del público. Bibi comparte su mirada sobre la familia, el amor, los temores, los paisajes psicológicos, una mirada hilarante al enfermo siglo XXI.

19 de enero: Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) (+14 años). Después de su último espectáculo premiado con el Max al mejor musical, la compañía Nueve de nueve presenta su nuevo espectáculo, una obra musical en clave de comedia con vetas de terror y fantasía. Esta función propone un duelo, sin vencedores, entre lo que queremos y lo que debemos hacer. La dramaturgia y la dirección corren a cargo de José Troncoso, y la composición y dirección musical, de Mariano Marín. Sobre el escenario, la interpretación actoral es de Jorge Usón y Carmen Barrantes, y la musical, de Jorge Ballesteros al piano.

28 de febrero. Lisístrata de Aristófanes. 2500 años no son nada. (+16 años). Nueva propuesta de Las niñas de Cádiz (ex-Chirigóticas) en la que unen teatro clásico y chirigota para reinterpretar la Lisístrata de Aristófanes. Las mujeres de ambos bandos enfrentados hacen una huelga de sexo para que sus maridos firmen la paz y vuelvan a casa. Una revisión llena de reivindicaciones pacifistas y feministas, de comprensión con el emigrante, de denuncia del mercadeo de armas, por la liberación de la mujer, contra la ablación, la corrupción y el reguetón. Versión y dirección de Ana López Segovia, con interpretación de Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana López Segovia.

3 de marzo. Elisa y Marcela (+16 años). Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical alrededor de una historia de amor a contratiempo. Mejor espectáculo, Mejor dirección, Mejor texto original y Mejor actriz protagonista (Areta Bolado) en los Premios María Casares 2018. Premio de Igualdad Luisa Villalta 2017. XIV Premio LGTB del Colectivo ALAS. Con texto y dirección de Gena Baamonde, de A Panadería, la creación del espectáculo teatral y la interpretación corren a cargo de Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman.

15 de marzo, Contraescena (+14 años). The Funamviolistas presenta su esperado segundo espectáculo, después de haber ganado con el primero, y entre otros muchos, el Premio Max de la Artes Escénicas. La compañía cautiva al espectador contando su historia sin palabras, a través del violín, la viola y el contrabajo, que se alían con las protagonistas haciéndose prolongación de sus voces, cuerpos y manos. En Contraescena The Funamviolistas ya son una compañía de éxito, pero en la intimidad del camerino deberán resolver sus problemas, en total Contra Escena con el desafío de existir con éxito. Con dirección de Leticia González y Osqui Guzmán, en la dramaturgia también participan The Funamviolistas (Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz).

17 de marzo, El notario. (+16 años). Adaptación teatral de la novela homónima de Nikos Vasiliadis que surgió de una anécdota basada en un hecho real. La adaptación unifica el contenido de la novela en el monólogo de uno de sus personajes principales: Erasmia, mujer griega en la cincuentena, viuda desde los 22, que desgrana su fantástica historia, la de su hija y el carismático zapatero en la hipócrita y estricta sociedad de la época. Un texto de fuerte sabor meridional, lleno de luz y de sombras. Adaptación teatral de Yorgos Karamijos y Enmanuela Alexiou, con dirección e interpretación de Pilar Massa.

12 de abril. La Baltasara. (+14 años) La Baltasara es la historia de una mujer que quiso ser libre en la España del siglo XVII. Quiso ser actriz y subir a las tablas de los corrales aún a sabiendas de que eso le condenaba al ostracismo social, le privaba de entierro en Sagrado, y le dejaba como única alternativa retirarse a un convento. Ya como actriz de renombre, en mitad de una representación abandona los escenarios para convertirse en ermitaña.

Este montaje, uno de los éxitos del último Festival de Almagro, trae al presente esta historia con la intención de remover conciencias. Con texto de Inma Chacón, dirección de Chani Martín e Interpretación de Pepa Zaragoza y Nacho Vera.

Me siento pulga. (+14 años) Me siento pulga reúne algunas piezas, fragmentos y cuentos de los dos genios de la comedia Jardiel Poncela y Miguel Mihura, capaces de sacarle punta al lenguaje y a las situaciones cotidianas. Una suerte de cocido bien servido por dos estupendas actrices, Susana Hernández y Ascen López. Con dirección de Susana Hernández.

13 de abril. Me siento pulga. (+14 años) Me siento pulga reúne algunas piezas, fragmentos y cuentos de los dos genios de la comedia Jardiel Poncela y Miguel Mihura, capaces de sacarle punta al lenguaje y a las situaciones cotidianas. Una suerte de cocido bien servido por dos estupendas actrices, Susana Hernández y Ascen López. Con dirección de Susana Hernández.