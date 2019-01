Paco Candela nos presenta su nuevo disco, 'Mi Mundo'

Paco Candela ha pasado este miércoles por los micrófonos del programa Hoy por Hoy Sevilla para hablarnos de su nuevo disco, que lleva por título 'Mi Mundo' y que desde su salida al mercado discográfico el pasado 7 de diciembre se ha situado en los primeros puestos de la lista de discos más vendidos en nuestro país.

'Mi mundo' es un antes y después en la carrera de este gran solista flamenco, número uno actualmente en el cante por fandangos, sevillanas, baladas, rumbas, etc., así como en aceptación popular, realizando más de 90 conciertos por toda la geografía española de su último tour 'El poder de la música'.



En este nuevo álbum el artista da un paso más en su carrera, compuesto por 10 temas directos al corazón y en él tenemos sevillanas, fandangos, rumbas, etc. Destacan temas como "Aunque me rompa el alma" o “Cuando te veo dormido” y “Qué voy a querer "pa" ti”, o la Media Granadina "Preso de tus ojos", o fandangos como “Se despierta el campo".